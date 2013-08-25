هدف کنگره امامزاده سلطان سید احمد ترویج فرهنگ علوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: هدف از برگزاری کنگره فرهنگی و هنری بزرگداشت امام زاده سلطان سید احمد اشاعه و ترویج فرهنگ علوی است.

حجت الاسلام احمد حسینی اظهار کرد: سایر اهداف این کنگره گسترش مناسبت‌های فرهنگی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع)، معرفی و شناخت هرچه بهتر شخصیت امام زاده سلطان سید احمد (ع)، شناخت استعدادهای فرهنگی و تجلیل از پدید آورندگان آثار برتر است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان بیان کرد: نفر اول کنگره علاوه بر تندیس و لوح تقدیر چهار میلیون ریال، نفر دوم سه میلیون ریال و نفر سوم دو میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

ارسال 225 فیلمنامه درجشنواره فیلم نامه نویسی رضوی

مسئول ارزیابی و نظارت بر جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی از ارسال 225 فیلمنامه به این جشنواره خبر داد.

محمدرضا منفرد اظهار کرد: از مجموع این 225 فیلمنامه ارسالی، 33 اثر به عنوان فیلمنامه های منتخب برگزیده شدند و جواز حضور در رقابت نهایی این جشنواره را کسب کردند.

مسئول ارزیابی و نظارت بر جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی از محمد هادی کریمی(فیلمنامه نویس و فیلمساز)، حبیب الله بهمنی(فیلمنامه نویس و فیلمساز)، انسیه شاه حسینی(فیلمنامه نویس و فیلمساز)،علیرضا کاظمی‌پور(فیلمنامه نویس ) و مهدی سجاده چی (فیلمنامه نویس) به عنوان اعضای هیئت داوران جشنواره یاد کرد و افزود: در انتخاب فیلمنامه های برتر نهایت دقت و ظرافت به کار گرفته شده تا بهترین و فاخرترین آثار به مرحله نهایی برسند و امیدواریم که در آینده فیلمهای خوبی بر اساس آنها ساخته شود.

حضور بیش از 11 هزار کودک و نوجوان در جشنواره کتاب خوانی الکترونیکی رضوی

با پایان یافتن مهلت شرکت در سومین مسابقه کتاب خوانی الکترونیکی رضوی، بیش از 11 هزار کودک و نوجوان ایرانی در این جشنواره شرکت کردند.

در این جشنواره که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان برای چهار گروه سنی برگزار شد، 4 هزار و 783 نفر در گروه سنی اول تا سوم دبستان، 3 هزار و 560 نفر در گروه سنی چهارم و پنجم دبستان، 2 هزار و 390 نفر در گروه سنی ششم دبستان و 676 نفر در گروه سنی سال‌های دبیرستان، ضمن مطالعه کتاب‌های معرفی شده به سؤالات مرحله‌ اول این مسابقه پاسخ دادند.

مراسم پایانی سومین جشنواره کتاب خوانی الکترونیکی رضوی، 18 شهریور در اهواز برگزار خواهد شد و به برگزیدگان اول هر گروه سنی، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر زیارتی و برگزیده دوم تا سوم هر گروه سنی نیز، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر زیارتی اهدا خواهد شد.

356 اثر هنری کودکان و نوجوانان خوزستانی در سومین جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوی

356 اثر هنری کودکان و نوجوانان خوزستانی به سومین جشنواره ˝یک تصویر از یک حدیث رضوی˝ ارسال شد.

356 اثر نقاشی کودکان و نوجوانان خوزستانی عضو مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان خوزستان برای شرکت در سومین جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوی به استان کردستان فرستاده شد.

این جشنواره در چهار چوب یازدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام) در دو سال گذشته توسط کانون استان قم برگزار شد اما در سال جاری این مسئولیت به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان واگذار شده است.