برگزاری مستمر جشنواره خوشنویسی رضوی انگیزه هنرمندان را بالا برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رتبه برتر جشنواره خوشنویسی رضوی گفت: هنرمندان برای خلق آثار ارزشمند نیاز به انگیزه ای قوی دارند و سطح جوایز جشنواره می تواند در ارتقای جایگاه آن تاثیرگذار باشد.

حمید جعفری اظهار کرد: برگزاری مستمر جشنواره رضوی انگیزه هنرمندان برای خلق آثار بهتر را بالابرده است، اما باید توجه داشت که پاسخ به این همه شور و اشتیاق برای حضور در جشنواره به واسطه حمایت از آثار همچون خریداری آنان و همچنین تعیین جوایز متناسب با سطح جشنواره امکانپذیر خواهد بود.

رتبه برتر جشنواره خوشنویسی رضوی افزود: جشنواره خوشنویسی رضوی از لحاظ سطح داوری، اطلاع رسانی و کیفیت جشنواره توانسته جایگاه خود را در بین دیگر برنامه های هنری کشور پیدا کند.

جعفری بیان کرد: با برنامه ریزی دقیق تر و سیاست گذاری اصولی می توان سطح جشنواره را تا حد چشمگیری ارتقا داد و علاوه بر جذب هنرمندان آشنای این حوزه در پذیرفتن هنرجویان و هنرمندان جوان نیز موفق تر عمل کرد.

جشنواره خوشنویسی رضوی جایگاهی برای محک آثار هنرمندان است

یکی از برگزیدگان جشنواره خوشنویسی رضوی گفت: خوشنویسان کشور هر ساله خود را در جشنواره خوشنویسی رضوی محک می زنند.

صفر گالشی ضمن تاکید بر جایگاهی که جشنواره خوشنویسی در بین سایر برنامه های هنری کشور کسب کرده است، اظهار کرد: حضور خوشنویسان توانا و قدرتمند کشوری در این جشنواره باعث شده تا دیگر هنرمندان آثار خود را در تقابل با آثار مطرح مورد محک و آزمایش بگذارند و هرساله میزان پیشرفت خود را از این طریق بررسی کنند.

این هنرمند خوشنویس افزود: جشنواره خوشنویسی رضوی که از ابتدا در یزد شروع شد و اممسال برای نخستین بار در مشهد مقدس برگزار می شود، توانسته در طی سال های پی در پی برگزاری، جایگاهی قابل قبول و شناخته شده کسب کند به طوری که به جرات می توان گفت یکی از معدود جشنواره هایی است که هنرمندان خوشنویس زیادی را به سوی خود جذب کرده است.

گالشی گفت: داوران شناخته شده این جشنواره و سطح داوری بر روی آثار باعث شده خوشنویسان مطرحی در آن شرکت کنند که این امر جایگاه جشنواره را بالا برده است و هم اکنون اکثر خوشنویسانی که در کشور به شکلی پویا و قدر فعالیت دارند، در این جشنواره حضور پیدا می کنند.

برپایی نمایشگاه بین المللی عکس "خیام "

نمایشگاه بین المللی عکس خیام در نگارخانه میرک برگزار می‌شود.

نمایشگاهی از آثاربرگزیده هنرمندان نخستین جشنواره بین المللی عکس خیام با موضوعات آزاد رنگی، آزاد تک رنگ، سفر، خلاقه برگزار می شود.

شایان ذکر است آثاردر دو مرحله در این نگارخانه به نمایش در می آیند، مرحله اول عکس های آزاد و مرحله دوم بخش چشم انداز به نمایش در خواهد آمد.

در این نمایشگاه تعداد 100 اثر به نمایش گذاشته خواهد شد، این نمایشگاه از امروز 3 شهریور ماه لغایت 14شهریور ماه 92 دایر است.