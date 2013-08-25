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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

سعیدی:

زمین لرزه چترود خسارت نداشت

زمین لرزه چترود خسارت نداشت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: زمین لرزه 4.3 ریشتری چترود هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشت.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به تشکیل ستاد بحران اظهار داشت: در پی بررسی های اولیه صورت گرفته هیچگونه خسارتی را در مناطق زلزله زده نداشتیم.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان گفت: طی امروز شاهد وقوع پنج زلزله در استان بودیم که سه زمین لرزه بالای سه ریشتر بوده که چترود و محمدآباد ریگان را تکان داده است.

سعیدی گفت: بعد از وقوع زمین لرزه بم در سال 82 نظارت ها بر ساخت و سازها در کرمان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که طی سال های اخیر کمترین خسارت ناشی از زمین لرزه را در کرمان شاهد باشیم.

فرماندار کرمان از مردم خواست که در صورت وقوع زمین لرزه مجدد خونسردی خود را حفظ کرده و با رعایت نکات ایمنی حافظ جان و سلامتی خود و دیگر افراد خانواده باشند.

این مسئول یادآور شد: نیروهای امدادی در حالت آماده باش به سر می برند.
 

کد مطلب 2122780

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