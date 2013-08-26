توفیقی راه آسانی برای اقناع مجلس ندارد/ احتمالاً گزینه دیگری معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صلاحیت سرپرستان وزارت علوم و آموزش و پرورش در تازه ترین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در این باره قاسم جعفری یکی از اعضای این کمیسیون به خبرنگار مهر، گفت: در این جلسه تنها کلیاتی مربوط به سرپرست وزارت علوم مطرح شد.

وی ادامه داد: به هر حال اگر سرپرست فعلی وزارت علوم به مجلس معرفی شود، وی راه آسانی برای اقناع کمیسیون در پیش نخواهد داشت، به هر حال دکتر توفیقی برنامه های خود را در یک فضای صمیمی ارائه می دهد، خودش را معرفی می کند و دوستان ما هم در مجلس نشان داده اند در عین صمیمیت و محبت، سوالاتشان را هم خیلی شفاف مطرح می کنند.

این عضو کمیسیون آموزش، تاکید کرد: گزینه پیشنهادی وزیر علوم در ابعاد وسیعی از جمله دوستان و نزدیکانش، نحوه تعامل با نمایندگان مجلس، میزان اشرافش بر نقشه جامع علمی کشور، شخصیت علمی اش و سایر مواردی که مشخص شدن آن در حد و اندازه های یک وزیر برای نمایندگان مهم است، مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین رضا صابری دیگر عضو کمیسیون در این باره با بیان اینکه امید است توفیقی به عنوان گزینه رئیس جمهور به مجلس معرفی نشود، تاکید کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور هنوز گزینه ای را معرفی نکرده کمیسیون آموزش هم نمی تواند اظهار نظری داشته باشد و احتمال معرفی توفیقی به مجلس ضعیف است.

وی ادامه داد: فکر می کنم رئیس جمهور گزینه دیگری در نظر دارد.