سامان سالور در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر از صدور پروانه ساخت فیلم جدیدش خبر داد و گفت: مدتی پیش پروانه ساخت فیلم "تمشک" را با تهیه‌کنندگی خودم دریافت کردم و هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار داریم.

به گفته وی، فیلمنامه این فیلم پس از 12 بار بازنویسی موفق به دریافت مجوز شده است.

کارگردان "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" افزود: "تمشک" یک فیلم اجتماعی، انسانی و قصه‌گو است و تلاش می کنیم از حضور بازیگران حرفه ای در آن استفاده کنیم. فیلمبرداری در شهرهای شمالی کشور انجام می شود و انتخاب لوکیشن ها نیز کار دشواری است. بر اساس فیلمنامه نیاز به طبیعت بکر و چشم‌نوازی داریم.

سالور تاکید کرد: فصل فیلمنامه پاییز و تلاش می کنیم "تمشک" برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

وی در پایان درباره پروانه نمایش "آمین خواهیم گفت" فیلم در انتظار اکرانش نیز توضیح داد: این فیلم در دوره قبلی وزارت ارشاد نتوانست مجوز نمایش دریافت کند. حتی بارها برای این موضوع تلاش کردیم اما هیچ جواب مشخصی هم درباره ممیزی کار نشنیدیم. به همین دلیل امیدواریم در دوره جدید بتوانیم پروانه نمایش دریافت کنیم تا برای اکران داخلی و خارجی فیلم اقدامات لازم را انجام دهیم.

در فيلم "آمين خواهيم گفت" كه پنجمين ساخته سامان سالور است بازيگراني همچون فرزاد حسني و علیرضا مهران حضور دارند.