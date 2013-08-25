۳ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۵۸

به مناسبت هفته دولت/

115 خانوار روستايي خوسف از نعمت آب آشاميدني برخوردار شدند

بيرجند – خبرگزاري مهر: با بهره برداري از مجتمع آبرساني مزار شاه سليمان علي 115 خانوار روستايي در شهرستان خوسف از نعمت آب آشاميذني سالم برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي عصر يكشنبه در مراسم بهره برداري از اين طرح اظهارداشت: در اين راستا دو روستاي شادان و مزار شاه سليمان علي شهرستان خوسف از نعمت آب آشاميدندي برخوردار شدند.

علي اكبر بسكابادي اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح را شش ميليارد و 802  ميليون ريال عنوان كرد و بيان داشت: اين طرح ظرف مدت يكسال به بهره برداري رسيده است.

وي به مشخصات فني پروژه اشاره كرد و ادامه داد: هفت هزارمتر  لوله گذاري خط انتقال، سه هزار متر لوله گذاري شبكه توزيع، 260مترمكعب مخزن ذخيره آب شرب، دو هزار و 650 مترشبكه برق، سه مورد نصب پست برق، سه مورد موتورخانه، يك باب اتاقك كلريناتور، 180 متر حصاركشي و 15 مورد حوضچه شيرآلات از جمله اقدامات انجام شده در راستاي اجراي اين طرح است.

بسكابادي تعداد پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي استان در هفته دولت را 12 مورد برشمرد و بيان كرد: اين طرح ها در شهرستان هاي بيرجند، خوسف،‌ قاين، سربيشه و فردوس اجرا شده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي با بيان اينكه بيشترين طرح هاي آبرساني به شهرستان قاين با شش پروژه اختصاص دارد، يادآور شد: همچنين در سربيشه دو طرح، خوسف يك طرح و بيرجند دو طرح به بهره برداري مي رسد.

