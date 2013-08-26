حل مشكلات فرهنگی اجتماعي پرند اولویت است/ تاکید بر تعامل سازنده شهرداری و شرکت عمران

حجت الاسلام محمد سلطاني با اشاره به آغاز بکار شورای شهر پرند در 12 شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف خود از حضور در اولین شورای اسلامی این شهر را خدمت به همشهريان خود عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به اينكه شهر جديد پرند اولين شوراي اسلامي شهر را تجربه مي كند، نياز به بسترسازي لازم و مناسب در ابعاد مختلف شهري دارد و من احساس كردم مي توانم قدم در اين عرصه بگذارم و اداي تكليف کنم، اینچنین بود که در انتخابات چهارمین دوره شوراها ثبت نام کرده و با رای اعتماد مردم خوب پرند انتخاب شدم.

سلطانی افزود: برنامه هاي پيش بيني شده براساس بررسي و شناخت مشكلات و كمبودها بوده بنابراین به نظر مي رسد در اجراي برنامه ها نياز به اولويت بندي است كه در اين راستا جلسات متعددي چه در زمان انتخابات و بعد از آن برگزار و موارد دسته بندي شد تا انشاالله در زمان شروع به كار شورا به مرور اقدام شود.

توجه ويژه به مساجد و مراكز فرهنگ ساز در راستای حل مشکلات

عضو منتخب شورای اسلامی شهر پرند با اشاره به حوزه فرهنگي اجتماعي شهر اظهار داشت: در این حوزه توجه ويژه به مساجد كه كانون هاي مذهبي فرهنگي شهرمحسوب مي شوند و ديگرمراكز فرهنگ ساز و نيز توجه به مشكلات اجتماعي شهري و اقدامات در این خصوص لازم و ضروري به نظر می رسد.

سلطانی در این زمینه خواستار مساعدت و همراهي مسئولان شهر، شهرستان و استان شد و افزود: با توجه به اولين تجربه شوراي شهر و اينكه نيازمند همت همگاني تمام مسئولان ومردم عزيز شهر هستیم باید همگی جهت رفع و رجوع مشكلات و ساماندهي امور اقدام کنیم.

وی اظهار اميدواری کرد: همكاران و منتخبان شورای شهر با كارنامه و عملكرد خود و خدماتي كه به مردم انجام خواهند داد اين سوال و خواسته مردم را بخوبي جواب دهند.

سرعت در حل مشکلات شهر با تشكيل شوراي شهر

عضو منتخب شورای شهر پرند، افق و چشم انداز این شهر را بسيار روشن و خوب ارزيابي کرد و به مهر گفت: تشكيل شوراي اسلامی شهر باعث خواهد شد تا شهرداري و ديگر قسمتها با سرعت و قدرت بيشتري به امور و مشکلات شهر و شهروندان رسيدگي کنند.

سلطانی با اشاره به حساسيت و شرايط ويژه و خاص پرند بیان داشت: براساس تعريف دولت در شهرهاي جديد شركت عمران عهده دار بنيانگذاري شهرهاي جديد است و در ادامه شهرداري تاسيس مي شود كه طبيعتا وجود شهرداري امري ضروري ولازم است اما مناسب است كه مسئولين شركت عمران و شهرداري با ايجاد ادبيات مشترك و تعامل سازنده درصدد حل وفصل مشكلات مردم و شهر باشند.

وی با تاکید بر تعامل سازنده مدیران شهری در شهرداری و شرکت عمران اضافه کرد: اين امر با مساعدت ديگر مسئولين و منتخبان شوراي شهر امكان پذير و عملي خواهد شد و انشاالله به عنوان مثال يكي از راهكارها، برگزاري جلسات مشترك بين شهرداري و شركت عمران با حضور شوراي شهر است.

شاخص ها و مولفه های انتخاب شهردار

منتخب شورای شهر پرند درخصوص انتخاب شهردار اظهار داشت: شهردار پرند و هر شهردار ديگري بايد داراي شرايطي از جمله تخصص و تجربه لازم و كارنامه درخشان در حوزه مسائل عمراني و شهري، متعهد و پاك، تحصيلات مرتبط با شهرداري، دلسوزمردم و با روابط عمومي قوي، قاطع و شجاع در تصميم گيري و ... باشد.

وی با تشکر از رسانه ها بخصوص خبرگزاری مهر از توجه و دلسوزي این رسانه به مشكلات و مسائل شهری بخصوص شهر جدید پرند قدردانی کرد و نقش رسانه به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان در حل مشکلات را انکارناپذیر خواند.