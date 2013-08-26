وزارت بهداشت همواره مشکل بودجه دارد/ قیمت خدمات پزشکی با کارکارشناسی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد طباطبایی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ما از دولت تدبیر و امید می خواهیم نسبت به رفع معضلات بخش بهداشت و درمان کشور اقدام کند.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت و درمان و آموزش دولت تدبیر و امید، وزیری جوان، باتدبیر، عالم، جهادی و دلسوز است، افزود: دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه راه وزرای قبلی، وزیری دلسوز و دارای پشتکار است.

طباطبایی افزود: قیمت تمام شده خدمات پزشکی با کارکارشناسی مشخص شود تا روابط مردم و جامعه پزشکی از این تیره تر نشود.

وی ادامه داد: در برنامه ریزیهای آینده باید فرایندی صورت بگیرد که بخش پزشکی را از اولویت های آخر بیرون بیاورند و آن را جزو اولویت های نخست بیاورند.

طباطبایی با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص علم افزود: سلامتی و امنیت دو رکن مهم از اساس حکومتداری است و جزو عوامل و مسائل مورد نیاز توسعه بوده و باید توجه جدی به آن شود تا سیر تحول و توسعه جامعه شتاب بیشتری بگیرد همچنین مقام معظم رهبری نیز تاکید ویژه به بخش سلامت دارند.



چهره ماندگار جراحی مغز و اعصاب با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور همواره در راستای تامین سلامت و بهداشت جامعه در صحنه بوده است، تاکید کرد: جامعه پزشکی برای مسائل مالی کیسه ندوخته است ولی باید قبول کنیم که خدمت پزشکی گران شده است و ورود تکنوژی و آزمایشات و امکانات قیمت خدمات پزشکی را گران کرده است.



دکتر طباطبایی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت موجود در زمینه گران بودن خدمات پزشکی پرداخت آن توسط دولت و بیمه ها است و بیمه ها باید تقویت شوند، افزود: در غیر این صورت مردم متحمل پرداخت هزینه های سنگین بخش سلامت می شوند و این معضل به پزشکان و جامعه پزشکی ارتباطی ندارد و باید مسئولان این مشکل را رفع کنند.



وی ادامه داد: دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند و برای رفع دغدغه مردم تلاش کنند.



طباطبایی با یادآوری فعالیت گسترده و بدون مشکل جامعه پزشکی ایران در زمان جنگ گفت: ما همانهایی هستیم که در زمان جنگ هشت ساله کوچکترین مشکلی نداشتیم و اینجا به نمایندگی از همه پزشکان کشور و گروه پزشکی می گویم آمادگی ارائه خدمت داریم موانع را برطرف کنید و ما آماده خدمت هستیم.

چهره ماندگار جراحی مغز و اعصاب با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی جامعه از افتخارات انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، گفت: در حال حاضر بیش از 600 جراح مغز و اعصاب در اقصی نقاط کشور فعال هستند.

طباطبایی یادآور شد: در اوایل انقلاب تنها 40 جراح مغز و اعصاب در کشور وجود داشت که 35 نفر از آنها در تهران فعالیت می کرد و بقیه استانها از این نوع تخصص محروم بودند که امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد توسعه این بخش به لحاظ کمی و کیفی و برخورداری نقاط مختلف کشور از تخصص های پزشکی هستیم.

وی با بیان اینکه متخصصین حاذق و آموزش دیده در زمینه های مختلف پزشکی به خصوص جراحی مغز و اعصاب در کشور وجود دارند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر هیچ نقطه از کشور فاقد جراح مغز و اعصاب نیست و همه نقاط کشور از این تخصص برخوردار هستند.

طباطبایی با اشاره به فعالیت بیش از 40 دانشگاه علوم پزشکی در کشور ادامه داد: در زمینه پزشکی بعد از انقلاب به لحاظ کمی و کیفی و نیروی انسانی متخصص دستاوردهای خوبی داشته ایم و به خودکفایی لازم رسیده ایم.

طباطبایی تاکید کرد: در حال حاضر علی رغم پیشرفت های گسترده کشور در زمینه علم پزشکی هنوز با حدی که در جایگاه و شان ملت بزرگ ایران باشد فاصله داریم.