کشف 31 میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان/ 56 متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز به گذر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:در راستای این رزمایش 56 نفر دستگیر شدند که پس از تشکیل 48 فقره پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با بیان اینکه اجرای سومین طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالای ممنوعه در همدان عملیاتی شد، عنوان کرد: در نتیجه این رزمایش، 141 هزار و 657 قلم انواع لوازم خانگی، 30 هزار و 200 کیلو گرم برنج و همچنین 73 هزار و 920 نخ سیگار خارجی کشف شد.

وی همچنین به کشف 21 هزار و 786 عدد انواع داروی غیرمجاز به همراه 979 کیلوگرم پودر بدنسازی، پنج هزار لیتر سوخت، بیش از 519 ثوب لباس و 67 دستگاه انواع لوازم صوتی تصویری اشاره کرد.

سرهنگ به گذر گفت: بیش از یک هزار و 500 دستگاه گوشی تلفن همراه، پنج هزار و 782 عدد لوازم جانبی تلفن همراه، مقادیری مشروبات الکلی خارجی و همچنین تعدادی عتیقهجات محصولات فرهنگی غیرمجاز نیز از دیگر موارد کشف شده در این طرح در همدان است.

وی عنوان داشت: دو دستگاه موتور سیکلت غیرمجاز قاچاق نیز از دیگر کشفیات این طرح 48 ساعته در همدان بوده است.

توقیف 29 خودرو و انتقال به پارکینگ

وی یادآور شد: در خاتمه اجرای این طرح 29 دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ به گذر در پایان سخنانش ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه در اجرای این طرح 72 ساعته را 31 میلیارد و 535 میلیون ریال اعلام کرد.