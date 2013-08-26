به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی صبح دوشنبه در آئین افتتاح پروژه های هفته دولت در این شهرستان افزود: بدون شک تمامی بدنه قوه اجرایی متشکل از نهادها، سازمان ها و ادارات نیازمند انعکاس کارها و عملکردهای خود به افکار عمومی بوده از اینرو در این هفته کوشش همه نهادهای دولتی در چارچوب انعکاس شفاف، پویا و مستمر اقدامات و عملکردها متبلور می شود.

وی اظهارداشت: مردم با همه طیف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این هفته در انتظار انعکاس و اطلاع رسانی پویا و شفاف نهادها و سازمان ها بوده و مایل هستند که از اقدامات و فعالیت ها و به طور کلی کارنامه قوه مجریه مطلع شوند.

فرماندار رشت گفت: این اطلاع رسانی انگیزه های شکل دهنده پل های ارتباطی میان دولت و مردم را به شدت مستحکم کرده و هرگونه شکاف و روزنه در پیوندهای دولت و مردم را ترسیم خواهد کرد، البته این مهم نیازمند اطلاع رسانی دقیق، مستحکم و همه جانبه و توام با برنامه ریزی است.

وی در ادامه از بهره برداری 167 پروژه عمرانی و عام المنفعه با سرمایه گذاری 70 میلیارد تومان طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد 21 پروژه با اعتبار 20 میلیارد تومان مختص بخش خصوصی و 146 پروژه با اعتبار 50 میلیارد تومان مربوط به بخش دولتی است.

عظمتی یادآورشد: پروژه های هفته دولت امسال در 10 فصل شامل مسکن و عمران شهری، کشاورزی و منابع طبیعی، رفاه و تامین اجتماعی، حمل و نقل، امور عمومی، منابع آب، صنعت، معدن و تجارت، انرژی، گردشگری و ورزشی برنامه ریزی شده است.