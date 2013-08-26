سردار موسی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین جشنواره رسانه،ایمنی و فرهنگ ترافیک را در 13 محور و در 10 عنوان آثار مکتوب و غیرمکتوب برگزار کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور با اعلام محورهای برگزاری جشنواره گفت: جشنواره با محورهای ترافیک، قوانین و مقررات؛ ترافیک و ایمنی راه؛ ترافیک، آموزش و فرهنگ سازی؛ ترافیک، کودکان و نوجوانان؛ ترافیک و محیط زیست؛ ترافیک و امداد و نجات؛ ترافیک، رفتار و حقوق شهروندی؛ ترافیک و سیستم های کنترل هوشمند؛ ترافیک و ایمنی وسایط نقلیه؛ ترافیک و عابر پیاده؛ ترافیک، پلیس و رعایت قانون؛ ترافیک و موتورسیکلت و ترافیک و اقتصاد ملی برگزار می شود.

وی افزود: آثار قابل ارایه به جشنواره مقاله (سرمقاله، تحلیل، تفسیر)، تیتر و خبر تولیدی، مصاحبه، گزارش (خبری، توصیفی، تحلیلی)، فیلم کوتاه، پویانمایی، تیزرهای تبلیغاتی، برنامه های تولید وی فرهنگی (صدا و سیما)، عکس و طنز و کاریکاتور است.

امیری با اعلام اینکه محدوده انتشار زمانی آثار از شهریورماه 1391 تا پایان شهریور 92 است تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرداری تهران نیز جشنواره های مشابه این جشنواره را برگزار کرده بود نمی خواستیم آثار ارسالی همانند آن جشنواره باشد به خاطر همین با تصمیم کمیته داوران این بازه زمانی را انتخاب کرده ایم.

به گفته وی مراسم اختتامیه این جشنواره بین روزهای 13 تا 18 مهرماه و همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار می شود. شرکت کنندگان نیز تنها به دلیل وقت کم برای داوری آثار تنها تا 20شهریورماه امسال مهلت دارند آثارشان را ارسال کنند و اثراتی که بعد از این تاریخ به جشنواره ارسال شوند در جشنواره شرکت داده نمی شوند.

دبیر دومین جشنواره سراسری رسانه، ایمنی و فرهنگ ترافیک با بیان اینکه آثاری که بدون نام هستند باید حتماً به تایید رسانه برسند تاکید کرد: صاحبان اثر در صورتی نامشان در اثر نباشد باید پرینت اثر را به تایید رسانه رسانده و سپس برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه این جشنواره ملی هدایای بسیار نفیسی دارد ادامه داد: تندیس جشنواره در حال طراحی است و برای بخش های مختلف به صورت متناسب جوایز تقسیم بندی شده است اما در مورد میزان جایزه باید بگویم هدایای بسیار نفیسی در نظر گرفته شده است.

امیری با اشاره به اینکه جشنواره دو بخش جنبی نیز دارد، اظهار داشت: در بخش اول رسانه برتر، مدیر برتر و خبرنگار برتر انتخاب و از زحمات آنها تجلیل می شود. همچنین نمایشگاه جنبی با آثار ارسالی در روز برگزاری جشنواره برپا می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور با اعلام این که چند اثر فاخر جهانی در حوزه فرهنگ ترافیک با همکاری سازمان بهداشت جهانی در تهران به نمایش گذاشته می شود، تاکید کرد: در بخش بین الملل داوری و انتخاب آثار برتر نداریم اما آثار مختلف جهانی در این حوزه به نمایش گذاشته می شود.

امیری افزود: مقالات علمی در این جشنواره پذیرفته نمی شوند و تمامی خبرنگاران سراسر کشور و نشریات استانی و محلی نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی در پایان گفت: هنرمندان، خبرنگاران و افراد دارای صاحب اثر می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بلوار مرزداران، خیابان آزمایش، روبروی ورزشگاه شهید شهابی، پلاک 1 ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره WWW.RTMC.IR مراجعه کنند.