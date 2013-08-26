بررسی ساختاری و تجهیزاتی بیمارستانهای آذربایجان غربی با حضور وزیر

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت نامناسب ساختاری برخی بیمارستانها و اورژانس های بیمارستانی استان، افزود: برخی طرحهای احداث بیمارستان نیز به کندی در حال انجام بوده که در این راستا وزیر بهداشت و درمان طی آینده نزدیک در راس هیئتی برای بررسی مسائل موجود به استان سفر می کند.

وی خواستار بهبود وضعیت ساختاری بیمارستان پیرانشهر و ایجاد انگیزه در پزشکان متخصص برای حضور در مناطق مرزی شد و اعلام کرد: مشکل ساختاری بیمارستان پیرانشهر در حالی است که به دلیل عدم همکاری شهرداری عملیات ساخت بیمارستان جدید به کندی پیش می رود.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم تحویل زمین مورد نیاز برای اجرای طرح بیمارستان پیرانشهر، اظهار داشت: امسال 120 میلیارد ریال برای اتمام این طرح اعتبار مصوب شده که امیدواریم با توجه به نیاز مردم منطقه توجه ویژه به موضوع شود.

خضری با اعلام اینکه در صدد افزایش تخت های این بیمارستان از 64 به 98 تختخوابی هستیم، ادامه داد: با توجه به موقعیت مرزی پیرانشهر و تردد مسافران زیاد از مرز تمرچین باید این شهرستان به یکی از قطب های اصلی توریسم درمانی استان تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به حضور جانبازان و مصدومان شیمیایی در سردشت و عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر راه اندازی کلینیک تخصصی ویژه مصدومان شیمیایی، عنوان کرد: وزیر جدید باید با توجه به مشکلات زیاد این بیماران نسبت به راه اندازی این کلینیک تخصصی اقدام کند.