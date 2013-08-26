پادگانها و زندانها باید از تهران خارج شوند

علی نیکزاد که در روزهای اخیر خود را کاندیدای شهرداری تهران کرده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه نقطه ایده آل شما برای تهران چیست گفت: در کشور هر شهری طرح تفضیلی دارد و متناسب با این امر، تهران هم یک طرح تفضیلی دارد که در این طرح، طرح جامع حمل و نقل و مباحثی در مورد جمعیت تهران دیده شده است. با این همه ذکر این نکته ضروری است که ضعف کشور در بحث عمران شهری است چرا که بعضا دیده می شود شهر فروشی نباشد، تراکم فروشی شهری صورت نگیرد شهردای نمی تواند کاری انجام دهد و این ضعف را من به عنوان کسی که 28سال سابقه اجرایی دارد، می گویم.

ساماندهی اتوبوس های کشور و نهضت آسفالت بهترین اقدام من بود

وی در مورد اینکه گفته می شود شما تجربه کافی برای شهرداری تهران ندارید گفت: بهتر است برای پاسخ دادن به این سوال چند مورد را بازگو کنم. وقتی در وزارت کشور معاون عمرانی بودم و آقای محصولی وزیر کشور بودند خیلی ها به من مراجعه کرده و در مورد وزارت کشور و استاندارها صحبت هایی را مطرح می کردند و چون من در کار معاونت سیاسی دخالتی نمی کردم، هیچ پاسخی به آنها نمی دادم. ولی در حوزه عمرانی اجازه نمی دهم کسی دخالت نکند. در رزومه من فعالیتهایی از جمله راه اندازی نهضت آسفالت، کمک 20میلیاردی به مساجد، سامان دهی اتوبوسرانی دیده می شود.

نیکزاد اظهار داشت: یادم هست سالها پیش سفری به برزیل داشتم و در آنجا متوجه شدم طرحی که 50سال پیش در پایتخت این کشور مطرح شده بود، پس از گذشت این همه سال و تعویض 9شهردار، تمام مدیران شهری خود را موظف به انجام و پیگیری این طرح می دانستند.

با این حال برای کلان شهری مثل تهران، توسعه شهری، حمل و نقل و رفت و آمد، سامان دهی زباله های شهری، فضای سبز، مباحث اجتماعی و فرهنگی مطرح است و نکته ای که در این میان مطرح است این است که شهری که نیازهای متعددی دارد، درآمدش از کجا تامین می شود و مسئله تامین درآمد پایتخت موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی های بیشتر دارد.

گزینه شهرداری تهران اظهار داشت: در سال 87یادم هست که 9نفر از اعضای شورای یک شهر به من پست شهرداری را پیشنهاد دادند که من نپذیرفته و همانجا از انها پرسیدم که چند نفر شما عوارض شهری را پرداخت می کنید و این مسئله نوعی تناقض است که گاها در بین برخی از افراد دیده می شود. این در حالی است که از یک طرف می گوییم جمعیت از یک عددی نباید فراتر برود و از طرف دیگر تراکم شهری را می فروشیم.

ما باید برای اداره شهری مثل تهران منابع پایدار تعریف کنیم و در این صورت بهترین کار این است که به طرح های تفضیلی، طرح جامع حمل و نقل و فضای سبز باز گردیم.

نیکزاد گفت: نکته ای که در شهر تهران در حال حاضر دیده می شود این است که در کنار زیبا سازی و توسعه حمل و نقل، بوستان ها و فضای ظاهری شهر در حال زیاد شدن هستند و متناسب با همین فعالیت ها برخی این کارها را ظاهر سازی می دانند ولی به نظر من زیبا سازی شهری هم کار بسیار خوبی است. با این حال با توجه به توافقی که در شورای عالی شهر سازی تعریف شده است، طبق این سند باید منابع پایدار برای شهر تهران تعریف کرد.

در دوران وزارت من هیچ هواپیمایی سقوط نکرد

نیکزاد در پاسخ به اینکه منتقدین شما معتقدند نیکزاد در حالی می خواهد پا در عرصه مدیریت شهر تهران بگذارد که پرونده هواپیماها و افتتاح جاده های نیمه تمام را در کارنامه خود دارد، دفاع شما در برابر این انتقادات چیست؟ که پاسخ داد: من اصلا دشمن ندارم و مخالفین و موافقین شخصیت من را می شناسند با این حال باید بگویم که من تنها وزیری هستم که در دوران وزارت بنده هیچ هواپیمایی سقوط نکرد.124فروند هواپیما را در شرایطی تحویل گرفیتم که تحریم حاکم بود و حتی ایکاءو کتاب مرجع و راهنمای پروازها را به ما نداد.

پرونده ای روی میز آقایان ندارم

وی افزود: من همان شخصی هستم که هواپیماهای صفر را با قیمت معین و مشخص خریدم علاوه بر این در بخش ریلی هم ما آنچنان تصادفی در این حوزه نداشتیم و حتی کلی واگن هم اضافه کردیم و پرونده زیمنس که در آن گره خورد بود را حل و فصل کردیم. همچنین تعداد کثیری واحد مسکونی مهر هم به مردم تحویل دادیم از سویی ساختمان اجلاس را به اتمام رساندیم و زلزله آاذربایجان را هم سامان دهی کردیم و با این اوصاف باید بگویم که اصلا پرونده ای نداریم که روی میز آقایان باشد.

همه باید قبول کنیم که تحریم بر صنعت دریایی، ریلی و حمل و نقل ما حاکم است و متناسب با این شرایط هم باید بگویم که انتقادها نسبی است و دیگران نظراتی داده اند. در همین زمینه آیا شمامی توانید یک وزیر راه قبل از من را نام ببرید که در دوران وزارتش هواپیمایی سقوط نکرده باشد.

پادگانها و زندانها باید از تهران خارج شوند

وی در پاسخ به اینکه آیا شما موافق خروج پادگان ها و زندان ها از تهران هستید؟ گفت: قطعا موافق هستم ولی واقعیت این است که توافق کردن با سیستم ارتش خیلی سخت است مگر اینکه از طریق دفتر فرمانده کل قوا این اقدام صورت گیرد با این حال با این خروج بخشی از فضای شهری احیا می شود. شما یک محیطی را می گیرد و آزاد می کنید و سرانه اش را پرداخت می کنید و از سویی ارتش هم مرتفع می شود،من این کار را در 3استان انجام دادم و باید بگویم که این توافقات چقدر سخت است.

برای انتقال پایتخت به پرند کسی با من مذاکره نکرد

از نیکزاد سوال شد: در زمان آقای کرباسچی بحث تپه های عباس آباد به عنوان سایت اداری تهران مطرح بود، زمان آقای تمدن هم بحث انتقال پایتخت سیاسی مطرح شد و نهایتا پرند انتخاب شد، و قرار شد وزارت خانه شما زیر ساختهای این کار را انجام دهد، شما موفق انتقال پایتخت سیاسی هستید؟ که پاسخ داد: چنین توافقی را هیچ کس با من نداشت و در پرند 100هزار واحد مسکونی ساختیم و زیر ساختهای مسکونی، تجاری بودن این شهر را فراهم کردیم و ساخت و سازها در این منطقه ادامه دارد من احترام ویژه ای برای تمدن قائلم با این حال هیچ گاه هیچ توافقی با هم نداشتیم.

انتقال پایتخت کار یک قوه نیست

وی در پاسخ به اینکه آیا با انتقال پایتخت موافق هستید؟ گفت: انتقال پایتخت ابزارهای خاص خود را دارد، نمی شود پادگان ها و دانشگاه ها و همه مراکز مهم در تهران باشند و از طرفی دانشگاه ها تولید نیروی انسانی داشته باشند و ادارات همچنان باشند، انتقال پایتخت کار یک قوه نیست و همه قوا و نهادهای مسئول باید همکاری های لازم را داشته باشند. دولت احمدی نژآد این مسئله را مطرح کردو خیلی ها آمدند و حرفهایی زدند که اصلا درست نبود.

علی نیکزاد در پاسخ به اینکه با توجه تجربیات آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران آیا از ایشان در شهرداری استفاده می کنید؟ گفت: قطعا نه چون دکتر نه شهردار می شود و نه به شهرداری برمیگردد با این حال استفاده کردن از تجربیات مسئولانی این چینی از جمله اقای احمدی نژاد و قالبیاف خالی از لطف نیست، بعید می دانم کسی که در بالای هرم است به پایین بیاید.