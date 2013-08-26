وجود پاره ای ابهامات در قوانین مالی زمینه سوء استفاده را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی یکشنبه شب در آیین تودیع و معارفه ذیحساب دادگستری استان کرمان گفت: انتظار ما از ذیحسابان همواره اجرای قانون و حرکت در مسیر قانونی است اما می توانند در جاهائی که قانون بصورت واضح بیان نشده است با درایت خود گره گشای امور مالی دستگاه باشند.

وی اظهار داشت : قوانین مالی در کشور در پاره ای از موارد دارای ابهام می باشد که این امر زمینه ساز بعضی از سوء استفاده ها و شاید اشتباهات باشد و باید برای رفع این ابهامات و خلاها چاره اندیشی صورت پذیرد .

رئیس کل دادگستری استان کرمان تدین، پاک دستی، تجربه و درایت را از شاخصه های ذیحساب موفق ذکر کرد و بیان داشت: اگر ذیحسابی از این شاخصه ها برخوردار نباشد همواره در آستانه لغزش و خطاست.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: دادگستری استان کرمان همیشه از ذیحسابان متبحر، لایق، مجرب و صاحب نام بهره برده است.

در ابتدای این جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان نیز گفت: در حال حاضر با توجه به مجزا شدن جنوب استان و تشکیل اداره کل هائی در جنوب نیاز به 34 ذیحساب و 20 معاون ذیحساب وجود دارد که از این تعداد فقط 18 نفر ذیحساب و شش نفر معاون ذیحساب در حال کار حضور دارند.

حمید شیخ اسدی افزود: با توجه به اینکه قبول مسئولیت ذیحسابی نیازمند تجربه و تبحر زیاد است و پیش از آن باید از مراحل قبلی با موفقیت و سربلندی عبور کرد، اکنون استان کرمان کمبود ذیحسابان با تجربه را احساس می کند.

وی ادامه داد: کمبود ذیحساب باعث شده هر ذیحساب در چند دستگاه مشغول به کار شده و پاره ای از امور با کندی انجام شود.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات چند ساله ذیحساب سابق محمدرضا اسلامی، عباس سیدی نیا به عنوان ذیحساب جدید معرفی شد.

