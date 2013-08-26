به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، «مرا در بالا رها کن» کتاب شرح حال زندگی ران بورگوندی شخصیت یک فیلم کمدی، به زودی منتشر می‌شود.

طبق آنچه در فیلم «گوینده» مشاهده شد، ران بورگوندی هرکاری که رقیب بریتانیایی‌اش آلن پارتریج می‌کند را می‌تواند با قدرت بیشتر انجام دهد. این گوینده خبر شناخته شده که در اصل شخصیتی ساختگی است، کتاب شرح حال زندگی‌اش را با عنوان «مرا در بالا رها کن!: زندگی باکلاس من و تفکرات دیگر» روز 19 نوامبر در فرمت‌های چاپی و دیجیتالی منتشر می‌کند. این کتاب یک ماه قبل از اکران فیلم «گوینده 2: افسانه ادامه دارد» در 20 دسامبر منتشر خواهد شد.

ناشر این کتاب درباره‌اش گفته است: بیشتر مصاحبه‌های رسانه‌ای در کتاب‌های جدید بسیار خسته کننده هستند اما زمانی که «ران» وارد ماجرا می‌شود همه چیز کمی هیجان انگیزتر می‌شود. ران بورگوندی برای همه به عنوان گوینده اصلی اخبار شبکه اکشن فورنیوز سن دیگو و گوینده شبکه اخبار 24 ساعته جی ان ان شناخته می‌شود، اما تعداد اندکی خود مردی که پشت میز خبر می‌نشیند را می‌شناسند.

«ران» در کتاب جدیدش داستان‌های گفته نشده کودکی و اتفاق‌هایی که باعث انتخاب شغل گویندگی شد را بازگو می‌کند. او به ما دیدی نادر از درون زندگی مردی را ارایه می‌کند که بسیاری او را به عنوان بزرگترین گوینده خبر جهان می‌شناسند. او همچنین در میان راه به ما راهنمایی‌هایی هوشمندانه درباره موضوعات مختلفی که برایش اهمیت دارند می‌دهد.

فیلم کمدی «گوینده» در سال 2004 به کارگردانی آدام مک کی ساخته شد. ویل فارل در این فیلم بازی کرد و با همکاری مک کی فیلمنامه این فیلم را نیز نوشت. این فیلم معرف فرهنگ دهه 70 میلادی در ارایه خبر تلویزیونی و تصویرکننده شبکه تلویزیونی سن دیه گو، که شخصیت فارل در آنجا کار می‌کند، است. این فیلم در روز افتتاحیه فروشی 28 میلیون دلاری را تجربه کرد و در مجموع بیش از 90 میلیون دلار فروش کرد.

در سال 2008 اعلام شد دنباله‌ای بر این فیلم در دست ساخت است که قرار است 20 دسامبر 2013 اکران شود.

به این ترتیب در آستانه اکران قسمت دوم این فیلم، زندگینامه شخصیت غیرواقعی این فیلم نیز منتشر خواهد شد تا یک کتاب سراسر طنز درباره شبکه‌های خبری آمریکایی را در اختیار دوستداران این ژانر قرار دهد.