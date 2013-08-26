نظارت بر برداشتهای شن و ماسه در گلستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح دوشنبه در شورای حفاظت از انفال استان گفت: بخشی از مشکل موجود در برداشت غیرمجاز شن و ماسه ، سهل انگاری و کوتاهی مسئولین در انجام وظایف قانونی و نظارت بر نحوه برداشت از اراضی کشاورزی است.

وی افزود: به موقع انجام نشدن نظارت ها و معرفی متهمان به دستگاه قضایی پس از این که در سطح وسیع اقدام به برداشت شن و ماسه و تخریب طبیعت می کنند حکایت نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

رئیس شورای حفاظت از انفال و اراضی ملی و منابع طبیعی استان از دستگاه هایی که اقدام به صدور مجوز برای برداشت شن و ماسه می کنند خواست با افزایش نظارت و بازرسی ها در همان مراحل اولیه متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

فاضلیان با بیان این که ادامه این روند کشاورزی استان و امنیت مردم را تهدید می کند، تلاش برای تامین مصالح شن و ماسه استان از معادن کوهی و نظارت بر احیا و بازسازی اراضی پس از برداشت را از جمله راهکارهای کاهش برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان برشمرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع ، دستگاه قضایی نیز رسیدگی به پرونده های برداشت شن وماسه را در اولویت رسیدگی قرار داده است.

به گفته وی سال گذشته 34 پرونده برداشت شن و ماسه در دادگستری های استان تشکیل که از این تعداد 30 پرونده پس از بررسی و صدور حکم مختومه شده است.

آمارهای غیر رسمی از برداشت سالانه 90 درصد نیاز شن و ماسه استان به صورت غیرمجاز خبر می دهند.