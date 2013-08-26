جزئیات دستگیری قاتل زنان در جنگلهای گرگان/ خواستگار قلابی زنان را خفه می کرد

سرهنگ هادی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته کشف جسد زنی در جنگل الگندره گرگان به پلیس آگاهی اطلاع داده شد. در ادامه تیمی از ماموران در محل حاضر شده و در بررسی های خود دریافتند که این زن پش از کشانده شدن به محل جنایت ، خفه شده است. با شناسایی هویت مقتول و تحقیق از خانواده اش مشخص شد پس از این جنایت طلاهای مقتول به سرقت رفته است.

وی افزود: ماموران با کشف سرنخ هایی در این زمینه تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت را آغاز کردند. در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، تیر ماه امسال قتل مشابه ای همان منطقه به پلیس اطلاع داده شد.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: این زن نیز خفه شده بود و پس از قتل طلاهایش به سرقت رفته بود. با توجه به کشف سرنخ های مشابه در محل جنایت، نحوه قتل، سرقت طلاهای مقتولان و فاصله زمانی دو جنایت کارآگاهان احتمال دادند که عامل هر دو جنایت یک نفر است که با انگیزه سرقت طلای زنان آنها را به قتل می رساند.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات گسترده در این زمینه عامل جنایت در گرگان دستگیر و به قتل این دو زن اعتراف کرد. هنوز تحقیقات از متهم ادامه دارد و تاکنون ارتکاب این دو جنایت تائید شده و تا پایان تحقیقات نباید درباره قتل های دیگر در رسانه ها گمانه زنی شود.

دادستان عمومی و انقلاب دادسرای گرگان نیز در این رابطه گفت: این مرد ابتدا با مقتولین در گرگان طرح دوستی می ریخت و بعد از مدتی دوستی آنان را به جنگل می کشاند و با روسری خفه می کرد. این فرد پس از کشتن طعمه های خود و برداشتن طلاهای آنان ، برای جلوگیری از شناسایی مقتولین لباس و وسایل آنان را آتش می زد.



پوریانی تصریح کرد: پس از کشف جسد یکی از مقتولین و بررسی شیوه های قتل متوجه شدیم قاتل یک نفر است و پس از بررسی و تلاش ماموران آگاهی استان، قاتل شناسایی و دستگیری شد و هم اکنون این فرد برای تکمیل پرونده در بازداشت موقت به سر می برد.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به افراد به ویژه خانم های جوان توصیه کرد : مواظب باشند در دام دوستی های خیابانی گرفتار نشوند. این دوستی ها نه تنها از جنبه شرعی درست نیست بلکه در موارد زیادی نیز حیثیت افراد و کانون خانواده ها را در معرض آسیب قرار می دهد.

یک مقام آگاه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مرد جنایتکار پس از شناسایی طعمه هایش خود را خواستگار معرفی می کرد و با چرب زبانی می توانست طعمه هایش را فریب داده و نقشه خود را اجرا کند. قاتل به بهانه گردش قربانان را به منطقه ای خلوت در جنگل النگدره کشانده و سپس در فرصتی مناسب آنها را از پشت سر با روسری خفه می کرد.

وی ادامه داد: قاتل اهل یکی از استان های غربی است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.