نگرانی نویسنده مشهور اسکاتلندی از مرگ زودرس همکارانش در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاتزمن، یان رنکین نویسنده مشهور آثار جنایی اسکاتلندی چند هفته پس از درگذشت دوست نزدیکش یان بنکس، اعلام کرد به مدت یک سال دست از نوشتن برمی‌دارد.

رنکین 53 ساله در جشنواره کتاب ادینبورگ اعلام کرد خسته و از پافتاده است.

او در همین سخنرانی گفت جدیدترین رمانش «بازرس ریبوس» را منتشر می‌کند و یکی از آثارش برای اولین بار به صحنه نمایش می‌رود.

یان رنکین که دیروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت یان بنکس که در این جشنواره تشکیل شده بود، شرکت کرده بود، گفت به شدت خسته است و نیاز به استراحت دارد. او گفت دوستانم دارند می‌میرند. گوین والاس در سن 53 سالگی اوایل سال فوت کرد و پس از او یان بنکس در سن 59 سالگی درگذشت.

او گفت نمی‌خواهم پشت میز کارم بمیرم. برای همین یک سال به خودم مرخصی می‌دهم و به سفر می‌پردازم.

در این برنامه بزرگداشتی نیز برای گوین والاس نویسنده اسکاتلندی که در سال 1997 به شورای هنر بریتانیا پیوسته بود و یکی از مهمترین نویسندگان اسکاتلند محسوب می‌شد، ترتیب داده شده بود.

رنکین از فوت یکی دیگر از دوستانش خواننده و ترانه‌سرایی به نام فیفر جکی لوین نیز یاد کرد که با الهام از ترانه‌های او عنوان دو کتابش را انتخاب کرده است. وی گفت: او که کمتر از دو سال پیش درگذشت یکی از نزدیک‌ترین دوستانم و فردی بود که خیلی از زندگی بزرگ‌تر و یک نغمه سرای داستانگو بود.

رنکین گفت: با هم در جشنواره بلفاست بودیم و من شنیدم که او خیلی بیمار است، در حالی که خودش چیزی به من نگفته بود و سه روز بعد او درگذشت.

رنکین درباره کتاب جدیدش نیز گفت که شخصیت اصلی این کتاب مشاور ویژه نخست وزیر است و ناشرش اوریون تاکید داشت که چنین شخصیتی را به عنوان شخصیت اصلی انتخاب کند.

در همین نشست رنکین اعلام کرد خیلی خوشحال است بگوید که برای اولین بار نمایشی از یکی از آثار او در تئاتر رویال لیسیوم به روی صحنه می‌رود. این نمایش با عنوان «جاده تاریک» با همکاری مارک تامپسون کارگردان نمایش، نوشته شده است.