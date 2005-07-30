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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

اختلافات مديرعامل باشگاه ابومسلم و سرمربي پيكان همچنان ادامه دارد

كريم ملاحي: اگرمن مديرعامل باشم كاظمي به مشهد نمي آيد // فرهاد كاظمي: استخاره كردم بد آمد

درحاليكه اعلام شده فرهاد كاظمي بعنوان سرمربي فصل آينده تيم فوتبال ابومسلم خراسان انتخاب شده است، اما كريم ملاحي به هيچ وجه موافق اين انتقال نيست.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد كريم ملاحي مديرعامل باشگاه ابومسلم خراسان كه احتمال حضورش درابومسلم با توجه به تغيروتحولات صورت گرفته دراين باشگاه به عنوان مديرعامل آينده اين تيم تا حدود زيادي قطعي مي باشد، خاطرنشان كرده است: درصورت حضورش درراس مديريتي اين تيم به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد تا كاظمي به مشهد بيايد.

دراين گزارش آمده است: فرهاد كاظمي كه زمزمه هاي حضورش درابومسلم با توجه به شرايط پيش آمده قوت گرفته است، نيزدر آخرين اظهارنظرخود اعلام كرده است بدون توجه به اظهارات ملاحي به مشهد نخواهد آمد، چرا كه استخاره اش براي حضوردر اين باشگاه بد آمده است.
شايان ذكراست: مذاكرات نهايي ميان مسئولان نيروي انتظامي وشركت ايران خودرو براي واگذاري سهام باشگاه ابومسلم به اين شركت درحال پيگيري است.

کد مطلب 212294

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