بهره برداری از محور همدان - کرمانشاه/ افتتاح 6 پروژه راهداری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان به سومین روز از هفته دولت در همدان روکش آسفالت محور همدان - کرمانشاه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی همدان به بهره برداری رسید.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان همدان در حاشیه این طرح گفت: این محور به طول هفت کیلومتر و عرض 14 متر در یک لایه پوسته پنج سانتی متری است.

رسول ابراهیم خانی ادامه داد: هزینه اجرای این طرح 17 میلیون و 500 هزار ریال برآورد شده است.

بهره برداری از روکش آسفالت روستایی انصار امام(ره)

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از روکش آسفالت روستایی انصار امام(ره) نیز گفت: این طرح نیز به طول 2 و 2 دهم کیلومتر و عرض شش و نیم متر در دولایه و پوسته سه سانتی متری است.

ابراهیم خانی عنوان کرد: اعتبار هزینه شده این طرح نیز سه هزار و 500 میلیون تومان برآورد شد.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان همدان در بخش دیگری از سخنانش به افتتاح همزمان دو پروژه محور همدان - تهران در بخش راهداری اشاره کرد و گفت: زیرسازی این طرح به طول 15 و 2 دهم کیلومتر و عرض دو متر در دولایه به متر و توپه شش سانتی متری است.

وی هزینه صرف شده برای این طرح را نیز 15 هزار میلیون ریال عنوان کرد.

ابراهیم خانی بیان داشت: روکش محور تهران از شهرک صنعتی نیز به طول سه و نیم کیلومتر و عرض 9 متر در یک لایه پوست کار پنج سانتی متری دیده شده است.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان همدان هزینه این طرح را نیز 40 هزار و 500 میلیون ریال عنوان کرد.

وی گفت: در طرح محور همدان - تهران در مجموع چهار و نیم میلیارد ریال هزینه شده است.

ابراهیم خانی ابراز داشت: حدود 17 کیلومتر روکش، 30 کیلومتر شانه سازی و 30 کیلومتر زیرسازی شانه نیز در این طرح انجام شده است.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان همدان همچنین افزود: آسفالت محور راه اتصالی همدان - بیجار به طول 2 و 2 دهم کیلومتر نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: در شهرستان همدان راه های شریانی نیازمند نگهداری هستند که باید عنایت ویژه ای به آنها مبذول شود.

ابراهیم خانی عنوان داشت: هزینه های انجام شده از محل اعتبارلت استانی بوده که هزینه برای کل این شش پروژه راهداری در شهرستان همدان چهار میلیارد و 550 میلیون تومان است.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان همدان همچنین بیان داشت: شانه سازی محور قهاوند به دوراهی عبدالرحیم نیز آغاز شده و ادامه روکش مسیر 10 کیلومتر از محور ملایر نیاز به روکش دارد.

در رابطه با راه های روستایی نیازمند اعتبارات هستیم

وی ابراز داشت: در رابطه با راه های روستایی نیازمند اعتبارات هستیم که تا حدودی انجام شده است.

مدیر راهداری استان همدان نیز گفت: از آنجا که سرعت ماشین ها در پل ساوه - همدان زیاد بوده است با شانه سازی های انجام شده میزان خسارات و تلفات کاهش یافته است.

محمد رودباری در پایان سخنانش افزود: 50 کیلومتر عملیات روکش سازی در محورهای روستایی و شهری همدان نیز در حال اجرا است.