دستگاه مخزن شوی سوم زباله ساری در گمرک مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای شهر ساری از وجود بیش از 1500 مخزن زباله با دو دستگاه مخزن شوی در ساری خبر داد.

وی در بحث نظافت سطل ها و مخازن زباله، به وجود بیش از یکهزار و 500 مخزن زباله در ساری و وجود تنها دو دستگاه مخزن شو اشاره کرد و افزود:جهت شستشوی مخازن با استفاده از این دستگاه در حدود یک تا1.5 ساعت زمان سپری می شود.

شهردار ساری نظافت مخازن را از طریق آتش نشانی و منابع آبی غیرممکن دانست و تصریح کرد: دستگاه مخزن شور سومی نیز دو سال پیش خریداری شد که اکنون به علت عدم صدور مجوز در گمرک مانده است.

وی خواستار رسیدگی بحث زباله از طریق سازمان پسماند شد.

وی در پاسخ به نقد تخلفات ساختمان شورا و بررسی آن در کمیسیون ماده 100 گفت: تخلف ساختمان شورا مانند بقیه تخلف ها برخورد قانونی دارد.