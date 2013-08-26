به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حاتمی افزود: با نصب این لینک رادیویی این طرح ابتدا بصورت آزمایشی مور د بهره برداری قرار می گیرد.



وی با بیان اینکه لینک رادیویی در میانه کوه- قره چمن ،میانه کوه –ایده لونیز در حال نصب است اظهار داشت : طی ماه آینده ارتباط سوییچ های MX1در مراکز انتقال یاد شده از طریق رادیو ها به سوییچ main(اصلی) در مرکز منطقه و وزارت نفت برقرار می شود.



معاون مخابرات منطقه شمالغرب گفت : با راه اندازی رادیو های 2*2، سیستم اتوماسیون اداری این مراکز به مرکز منطقه و ستاد تهران برقرار می گردد.



توزیع بسته های تبلیغاتی انجمن کلیوی زنجان در مراسم روز پزشک



در مراسم گراميداشت روز پزشک انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان جهت اطلاع رسانی در میان شرکت کنندگان، پکیج های تبلیغاتی توزیع کرد.



این بسته های تبلیغاتی شامل بروشور، مجله شفا و برگه های اطلاع رسانی در مورد بیماری های کلیوی، پیشگیری و درمان این بیماری ها و ساختمان تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی در حال احداث بود.



در اين مراسم انجمن های خيريه استان با اهدا لوح از زحمات وهمکاری دکتر سروری در زمينه پيگيری مربوط به امور انجمن های خيريه قدرداني نمودند و در پایان از پزشکان نمونه و موفق استان زنجان، با اهدا لوح قدردانی شد.