استفاده از پتانسیل سدها و منابع آبی کردستان در توسعه گردشگری موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قادری در جلسه بررسی راهکارهای استفاده از پتانسیل سدها در توسعه پایدار گردشگری استان کردستان اظهار داشت: وجود مواهب الهی و منابع طبیعی فراوان به قابلیت های گردشگری بی نظیر فرصتی را برای توسعه بخش گردشگری استان متناسب با توسعه پایدار استان فراهم کرده است که باید با برنامه ریزی های مدون از این ظرفیت های به بهترین شیوه ممکن استفاده کرد.

وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر با اجرای برنامه های زیر بنایی در بحث توسعه سدسازی و بهره برداری از منابع جدید آبی در سدهای استان باید نسبت به تحقق اهداف توسعه صنعت گردشگری با همکاری همه دستگاه های اجرایی اقدام کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: تدوین و اجرایی طرح های جامع گردشگری گامی مهم و اساسی در بحث توسعه گردشگری در استان است که لازم است با بررسی کارشناسی و شناسایی پتانسیل های موجود استان مسیر را برای رشد و شکوفایی این بخش فراهم کنیم.

قادری ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در طرح های گردشگری ضروری برشمرد و از مدیران دستگاه های اجرایی متولی در امور گردشگری خواست تا با کاهش بروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان بررسی درخواست ها و صدور مجوز برای متقاضیان زمینه را برای جذب هرچه بیشتر این سرمایه ها گردشگری استان را مهیا کنند.

وی یادآور شد: به دلیل لزوم حرکت به سوی توسعه پایدار توجه به ظرفیت های بخش گردشگری می تواند آهنگ توسعه استان را شتاب بخشد.

مدیران در برخورد با ارباب و رجوع باید روحیه ای بسیجی داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: باید مدیران ادارات به تکریم ارباب و رجوع اهتمام ورزیده و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم بسیج کنند و با روحیه ای بسیجی رضایت مردم را جلب کنند.

ایرج حسن زاده در دومین جلسه شورای هم اندیشی بسیج کارمندان استان کردستان از اداراتی که به بسیج بیش از سایرین توجه داشته و وقت می گذارند تشکر کرد و به صورت ویژه از شرکت مخابرات استان برای پرداخت هزینه تبلیغ شهید شاخص بسیج کارمندان استان در سال 92 قدردانی کرد.

وی گفت: باید نظم و انضباط در ادارات حاکم باشد و مدیران استانی از سایرین و کارمندان خود منظم تر بوده و تلاش بیشتری برای رفع مشکلات مردم استان انجام دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان افزود: مدیران ادارات باید به تکریم ارباب رجوع اهتمام ورزیده و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم بسیج کنند و با روحیه ای بسیجی رضایت مردم را جلب کنند.

حسن زاده به نقش بسیج در انقلاب اسلامی و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج یکی از دلایل اصلی قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.