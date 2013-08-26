  1. ورزش
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

هفته اول سری آ؛

پیروزی اینتر، رم، ناپولی و لاتزیو/ شکست خارج از خانه اودینزه

هفته اول سری آ یکشنبه شب با 7 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های اینتر، ناپولی، لاتزیو و رم مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا با نتیجه 2 بر صفر از سد میهمان خود جنوا گذشت. یوتو ناگاتومو (75) و رودریگو پالاسیو (90) در این بازی برای اینتر گل زدند.

ناپولی با هدایت رافائل بنیتس با نتیجه 3 بر صفر از سد بولونیا گذشت. در این دیدار خوزه کایخون (32) و مارک هامسیک (45، 63) برای ناپولی گل زدند.

لاتزیو نیز در ورزشگاه المپیکو رم 2 بر یک از سد اودینزه گذشت. اندرسون هرنانس (13) و آنتونیو کاندروا (16، پنالتی) برای لاتزیو و لوئیس موریل (61) برای اودینزه در این بازی گل زدند.

رم نیز در خانه لیورنو به پیروزی 2 بر صفر دست یافت. در این دیدار دانیله ده روسی (55) و الساندرو فلورنزی (57) برای جلوروسی گلزنی کردند. نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* اینتر 2 – جنوا صفر

* ناپولی 3 – بولونیا صفر

* لاتزیو 2 – اودینزه یک

* کالیاری 2 – آتالانتا یک

* تورینو 2 – ساسولو صفر

* لیورنو صفر – رم 2

* پارما صفر – کیه وو صفر

 

