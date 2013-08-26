ضرورت اجرای قوانین مصوب مجلس برای بهبود شرایط شغلی قالیبافان

به گزارش خبرنگار مهر، میر هادی قره سیدی صبح دوشنبه در بازدید از اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی آذربایجان شرقی گفت: مدیران اتحادیه ها می توانند مشکلات قالیبافان را به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار دهند تا نمایندگان برای حل مشکلات آنها تصمیماتی اتخاذ کنند.

وی بر لزوم ساماندهی وضعیت قالیبافان روستایی استان و حفظ امنیت شغلی آنان تاکید کرد و گفت: ساماندهی وضعیت قالیبافان روستایی در استان یکی از مهم ترین ضروریات است که باید امنیت شغلی آنها حفظ شود.

در ادامه این بازدید مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استان گفت: آذربايجان شرقي قطب توليد بهترين فرش‌هاي دستباف كشور بوده و این امتیاز برای استان مرهون زحمات بافندگان قالی و اعضای تعاونی های فوق است.

صفر امانی گفت: فرش‌هاي توليد شده در آذربایجان شرقی علاوه بر زيبايي، دوام، تنوع در طرح و رنگ و بافت از ارزش خاصي نيز برخوردار است و با توجه به آمارهاي موجود مشخص مي‌ شود كه سهم استان از نظر ارزش ريالي در صادرات فرش به خارج از كشور بيش از 35 درصد در سال است و اين خود افتخاري ديگر براي قاليبافان اين استان محسوب مي‌شود.

وی آذربایجان شرقی را پاسدار اين هنر با ارزش دانست و گفت: آذربايجان شرقي به عنوان مهد تمدن فرش دستباف هميشه در طول تاريخ جايگاه خود را حفظ كرده و به عنوان قطب توليد بهترين فرش‌هاي كشور شناخته مي‌شود.

