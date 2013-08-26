به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور مولفین و ناشرین کودک و نوجوان برگزار میشود، مهرداد تویسرکانی نویسنده کودک در حوزه IT به معرفی کتاب «گام به گام با رایانه برای کودکان» میپردازد. اجرای نمایش موزیکال با موضوع کتاب، برگزاری غرفههای مختلف در حوزه مشاوره تفکر و خلاقیت، نقاشی و کاردستی، تست هوش، بازی و سرگرمیهای فکری، نمایشگاه کتاب، ایستگاه مبادله کتاب و اسباببازی از برنامههای جنبی مراسم یار مهربان خواهد بود.
برنامه یار مهربان روز سهشنبه پنجم شهریور از ساعت 9 تا 13 در سالن اجتماعات فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و کارگر برگزار خواهد شد.
نظر شما