  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

معرفی کتاب‌های تازه کودک حوزه IT در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

معرفی کتاب‌های تازه کودک حوزه IT در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

کتابخانه تخصصی فرهنگسرای فناوری اطلاعات برای معرفی تازه‌های کتاب و نرم‌افزار در حوزه IT ویژه کودکان و نوجوانان برنامه‌ای با عنوان جشن یار مهربان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور مولفین و ناشرین کودک و نوجوان برگزار می‌شود، مهرداد تویسرکانی نویسنده کودک در حوزه IT به معرفی کتاب «گام به گام با رایانه برای کودکان» می‌پردازد. اجرای نمایش موزیکال با موضوع کتاب، برگزاری غرفه‌های مختلف در حوزه مشاوره تفکر و خلاقیت، نقاشی و کاردستی، تست هوش، بازی و سرگرمی‌های فکری، نمایشگاه کتاب، ایستگاه مبادله کتاب و اسباب‌بازی از برنامه‌های جنبی مراسم یار مهربان خواهد بود.

برنامه یار مهربان روز سه‌شنبه پنجم شهریور از ساعت 9 تا 13 در سالن اجتماعات فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و کارگر برگزار خواهد شد.

کد خبر 2122973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها