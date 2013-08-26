کشف بیش از 10 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی صبح دوشنبه در جلسه صنعت و معدن استان گفت: این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وپیشگیری از عرضه و فروش کالاهای قاچاق و تقلبی لوازم بهداشتی و آرایشی اقدام به تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از قاچاق لوازم آرایشی وبهداشتی از ابتدای سال جاری نموده است.

وی ضمن اعلام این خبر افزود: در این راستا بازرسی از 432 مرکز و واحد عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در قالب گشت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ، منجر به کشف بیش از 10 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق وتقلبی گردید.

عظمایی اضافه کرد: همچنین برای 35 واحد متخلف پرونده تخلفاتی قاچاق تشکیل وجهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردیده است.

وی ارزش ریالی این مقدار قاچاق را بیش از 70میلیون ریال عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ادامه داد : متاسفانه سهم فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار مصرفی داخل در قیاس با فرآورده هایی که به صورت رسمی وارد و یا اینکه در داخل تولید می شود قابل توجه بوده و این امر مستقیما سلامتی افراد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد.

عظمایی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طرح مذکور تا پایان سال با جدیت تداوم خواهد داشت.