5 طرح عمرانی در شهرداری منطقه دو کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ناصرخاکی شامگاه یکشنبه در افتتاح پنج طرح عمرانی در شهرداری منطقه دو کرج این طرح ها را در زمینه جدول گذاری، پياده روسازی، آسفالت، اصلاح هندسی تقاطع های همسطح و لوله گذاری برای هدايت فاضلاب در محله های قديمی منطقه دو شهری كرج اجرا شده است.

شهردار منطقه دو کرج در افتتاح پروژه های این منطقه گفت: در بحث جدول گذاری و پیاده رو سازی موفق به کسب رتبه های برتر شده ایم.



به گفته وی اجرای اين طرح ها در مدت ۱۷ ماه افزون بر ۸۰ ميليارد ريال اعتبار دربرداشته است.



ناصر خاكی گفت: احداث ۳۲ هزار متر مربع پياده روسازي و۴۴ كيلومتر جدول گذاري از ديگر طرحهاي انجام شده در منطقه دو شهرداري كرج است.



شهردار منطقه دو كرج افزود: پخش ۶۵ هزار تن آسفالت ،۲۳ مورد اصلاح هندسي از ديگر طرحهاي اجرايي منطقه است.



ناصرخاكي از مهمترين مشكلات منطقه را جاري بودن آب هاي سطحي و فاضلاب طي سالهاي گذشته درمحله هاي قديمي اين منطقه نام برد و گفت: در اين زمينه با احداث يكهزار و۱۰۰ متر لوله گذاري، امكان جمع آوري آب هاي سطحي فراهم شد.



ناصرخاکی در خصوص یکی از مهمترین پروژه های این منطقه یادآور شد: پس از افتتاح برخی از پروژه ها، کلنگ اراضی یک هکتاری پارک ملک با اجرای طرحی نمادین زده می شود.



وی از جمله پروژه های مهم و اجرایی شهرداری منطقه 2 را اصلاح پارک های زینبیه در فاز 1 و 2، استاندارد، لاله، شقایق عنوان کرد.



همچنین وی در خصوص بحث های ترافیکی اذعان داشت: با احداث معابر جدید از جمله جاده محمدشهر، خیابان شهرک زراعی و ورودی شهرک بنفشه که به صورت مواصلاتی بودند، توانستیم بخشی از بار ترافیک شهری را کم کنیم.



افتتاح پروژه های منطقه 2شهرداری با اعتباری 8میلیارد تومانی



عضو شورای سوم و چهارم کرج نیز در این مراسم یادآور شد: کمتر از پنج درصد بودجه را شهرداری از دولت گرفته و بیش از 95درصد آن از طریق مردم تامین می شود و در این موقعیت خاص اقتصادی تامین منابع مالی سخت بوده و سال گذشته نیز شهرداری کرج رتبه اول از نظر کسب در آمدهای سالیانه در بین کلانشهرها را کسب کرد.



شهردار کرج نیز گفت: مهمترین پروژه که به صورت مواصلاتی هم بود مربوط به جاده ملارد است که وارد شهرک بنفشه می شود.



اسکیت بازی دانش آموزان این منطقه با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی، اجرای حمید فولادی از حاشیه های این برنامه بود و در پایان مراسم 14 نفر از مسئولان و افراد موثر در افتتاح پروژه ها با اهدای لوح، تقدیر شد.

