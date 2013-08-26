آموزش معلمان مقطع سوم ابتدایی اردبیل برای سیستم 3-3

احمد محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح با هدف آماده سازی نیروی انسانی و آموزشی برای پیاده کردن سیستم 3-3 در مقطع ابتدایی است.

وی با بیان اینکه در این سیستم پایه سوم ابتدایی با تغییر قابل توجهی مواجه خواهد بود، اضافه کرد: به همین منظور ضروری است معلمان دوره های آموزشی برای تدریس مناسب این مقطع را سپری کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این کتاب تغییر یافته پایه سوم ابتدایی نیز در بین دانش آموزان استان توزیع خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه سیستم 3-3 برای اولین بار در استان اجرا می شود، از تغییر نامگذاری مدارس استان خبر داد و اضافه کرد: نامگذاری جدید مدارس بر اساس سیستم جدید آموزشی 3-3-3-3 خواهد بود.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان تغییرات کتب در پایه اول متوسطه نیز وجود دارد و بر همین اساس کتب جدید این پایه توزیع می شود.

نام نویسی دانشگاه فرهنگیان اردبیل آغاز شد

وی همچنین از آغاز نام نویسی دانشگاه فرهنگیان اردبیل در دومین سال فعالیت خود خبر داد و افزود: در سال تحصیلی جدید 532 دانشجو در این دانشگاه پذیرش می شود.

محمودزاده تصریح کرد: 216 دانشجوی دختر در پردیس دختران و 216 دانشجوی پسر در پردیس پسران و مرکز آموزشی نیر تحصیل خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و در صورت ضرورت آزمونهای استخدامی تامین خواهد شد.