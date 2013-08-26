اصحاب رسانه در ملایربا کمبود امکانات مواجه هستند/ لزوم توجه مسئولان به خبرنگاران شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مصباح صبح دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در ملایر که با حضور مدیر کل ارشاد اسلامی استان برگزار شد با اشاره به توانمندی های شهرستان ملایر در زمینه فرهنگ و هنر اظهار داشت: شهرستان ملایر شهرستان فرهنگی استان محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی زبانزد است، بیان داشت: وجود حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی و کتابخانه ها، انجمنهای ادبی، داشتن تعداد زیادی خبرنگار بعد از همدان در ملایر و... این شهرستان را از نظر شاخص های هنری و علمی و فرهنگی متمایز کرده است.

وی همچنین به افتخارات بزرگ هنرمندان ملایر در عرصه های مختلف و جشنواره ها طی سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: هنرمندان ملایر در بیشتر رشته ها در استان اول هستند.

وی خواستار توجه به اصحاب رسانه در ملایر شد و گفت: خبرنگاران شهرستان نسبت به خبرنگاران استان همدان دارای مشکلات و کمبود امکانات هستند که در این زمینه باید مسئولان استان با در نظر گرفتن این مشکلات توجه ویژه ای به این قشر داشته باشند.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر افزود: در حال حاضر خبرنگاران شهرستان ملایر نیاز به یک مجتمع داشته تا بتوانند از امکانات بیشتری برای ارائه بهتر اخبار و اطلاعات استفاده کنند.

وی در ادامه از افتتاح مجتمع دیجیتال ملایر در هفته دولت در ملایر خبر داد.

مصباح در پایان سخنانش گفت: این مجتمع با داشتن 37 سیستم ارائه خدمات دیجیتالی و کامپیوتری را برای هنرمندان، کودکان و .. خواهد داشت.