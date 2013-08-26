دانشگاه علمی - کاربردی خبر در همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد گلمحمدی صبح دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در ملایر با اشاره به فعالیت سرای روزنامه نگاران استان از سال گذشته در همدان بیان کرد:همدان به عنوان دومین استان همدان دارای سرای روزنامه نگاران در کشور است.

وی با اشاره به فعالیت های این سرا در استان همدان گفت: آموزش های لازم و تخصصی و ارائه تسهیلات برای خبرنگاران از عمده اهداف و برنامه های سرای روزنامه نگاران است.

مدیر سرای روزنامه نگاران استان همدان از تشکیل هفت کلاس تخصصی در بخش آموزش خبرنگاران از نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: این کلاس ها به صورت ماهیانه و با استفاده از اساتید کشوری در مرکز استان برگزار می شود.

گلمحمدی بر لزوم حضور خبرنگاران در این کلاس های آموزشی تاکید کرد و بیان داشت: سال گذشته چهار کلاس تخصصی آموزشی از سوی سرا برگزار ش.

وی بیان داشت: خبرنگاران شهرستان ها که به دلیل بعد مسافت نمی توانند در این کلاس ها شرکت کنند، از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر خود نیاز سنجی کرده تا این کلاسها در شهرستان ملایر برای آنها تشکیل شود.

وی گفت: سرای روزنامه نگاران کشور مجوز تشکیل دانشگاه علمی و کاربردی خبر را اخذ کرده تا در استان هایی که سرا در آنها فعال است، تشکیل شود.

گل محمدی افزود: در این زمینه تفاهم نامه ای با دانشگاه علمی و کاربردی استان امضا شده که آموزش های تک پودمانی دارند و هر خبرنگار می تواند برای اخذ یک مقطع تحصیلی، 40 پودمان را بگذراند.

وی در ادامه گفت: خبرنگارانی که عضو سرا هستند می توانند با دیدن آموزش های لازم از گواهی نامه بهره مند شوند و آن را در سایت سمان به عنوان مدرک معتبر بگذارند.

مسئول سرای روزنامه نگاران همدان در پایان افزود: خبرنگارانی که فعال بوده و تا کنون برای عضویت اقدام نکرده اند می تونند با ارائه مدرارک خود برای عضویت در سرای روزنامه نگاران استان اقدام کنند و از مزایای سرا بهره مند شوند.