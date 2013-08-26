زندگي علامه بهلول گنابادي از سوژه های ناب اسلامی و جهانی براي هنرمندان است

مهدی علی اکبری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت سال پیش وقتی پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت ارتحال روحانی وارسته مرحوم حجه الاسلام آقای شیخ محمدتقی بهلول گنابادی رحمه الله علیه از خبر صدا وسیما پخش شد تاسف و دریغ ارادتمندان را به همراه داشت و از طرفی این پیام گهربار نقشه راهی شد برای بنیاد بهلول تا ویژگی ها وصفات والای این بزرگمرد و یادگار یک قرن تاریخ مبارزات ملت ایران را به جریانی فراگیر تبدیل نمایند.

وي اظهار داشت: بنیاد بهلول طی دو سال گذشته با همکاری نهادهای فرهنگی و از طریق ملاقات با شخصیتهای کشوری توانست همکاری نویسندگان بنیاد ادبیات داستانی و هنرمندان صداوسیما را در ساخت مستند بهلول جلب نماید.

وي تصريح كرد: آنچه انجام گرفت آغاز راهی است برای انقلابیونی که می خواهند از این شاخسار میوه بچینند. علي اكبري بيان داشت: سخنرانی دردمندانه حجه الاسلام والمسلمین پناهیان در مراسم هشتمین سالگرد آن عالم فرزانه تلنگری بود برای هنرمندانی که دنبال سوژه های ناب اسلامی و جهانی می گردند.

وي اظهار داشت: نگاه بهلول به سمت وحدت بین شیعه و سنی بود و مسئولین فرهنگی ما بایستی 10سال پیش برنامه ریزی می کردند و سریال این شخصیت را می ساختند.

علي اكبري با تاكيد بر سخنان حجت الاسلام والمسلمین پناهیان گفت: ساخت چنین سریالی شایعه سازی و دروغ پراکنی علیه شیعیان را خنثی می کند و مانعی برای فریب ها و شایعه سازی هاست.

علی اکبری تصريح كرد: خواندن کتاب خاطرات سیاسی بهلول که به قلم آن عالم فرزانه نوشته شده می تواند ما را به ظرفیت مبارزاتی و مصائب زندان افغانستان و بخشی از زندگی پرماجرای شگفتی روزگار آشنا سازد.

وي افزود: جا دارد برای ترویج تفکر این مبارز انقلابی علاقمندان به حمایت مادی و معنوی از بنیاد بهلول با وقف مال و دارایی ما را در چاپ آثار آن بزرگمرد یاور باشند.