سیروس جلوانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: لنزهای رنگی از جنس مواد پلاستیکی مخصوصی هستند که در هنگام استفاده از آنها سطح چشم را به طور کامل پوشش می‌دهند بنابراین یک وسیله طبی محسوب می‌شود.

جلوانی با بیان اینکه این لنزها عمدتا برای تغییر چهره و زیبایی استفاده می‌شود، ادامه داد: قرمزی چشم، آبریزش، زخم قرنیه، پخش نور در چشم، کاهش دید، عفونت و در موارد شدید پیوند قرنیه از مهم ترین عوارض استفاده نادرست از این دسته از لنزها محسوب می شود.

وی بیان داشت: استفاده از لنزهای رنگی مستلزم رعایت بهداشت دست در هنگام استفاده از لنز، گذاشتن لنز به مدت شش تا هشت ساعت در محلول زده عفونی کننده آن برای از بین رفتن کامل باکتری ها، معاینه دوره ای چشم توسط پزشک است.

جلوانی با اشاره به این که لنز های رنگی معمولا در بسته های استریل پلاستیکی یک بار مصرف هستند، ادامه داد: متاسفانه این لنزها در مغازه ها، فرشگاه های بزرگ، آرایشی‌ها و مراکز نا معتبر به فروش می‌رسد و این افراد از این وسیله طبی به عنوان یک وسیله برای تجارت استفاده می‌کنند.

وی توجه به تاریخ مصرف لنز را یکی از موارد مهم در هنگام مصرف لنز های رنگی دانست و افزود: عفونت باکتریایی، قارچی، آمیبی و در موارد شدیدتر از دست دادن یک یا دو چشم از عوارض استفاده از لنز های تاریخ گذشته است.