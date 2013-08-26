تهران یک روز هم نباید بدون شهردار باشد/ هاشمی 10 رای و مهرعلیزاده 8 رای دارد

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند انتخاب شهردار در شورای شهر چهارم، گفت: ما تا به امروز روی مصادیق خاصی بررسی نداشتیم و تا کنون معیارها، شاخص ها و همچنین مکانیزم بررسی گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید براینکه با آغاز بکار شورای شهر چهارم در 12 اسفندماه انتخاب شهردار تهران بطور رسمی در دستورکار منتخبین قرار خواهد گرفت، افزود: خبرهایی که تاکنون در مورد انتخاب شهردار تهران آمده ناشی از تحلیل های برخی از رسانه ها و همچنین بعضی از منتخبان شورای چهارم است که نقطه نظرات خود را به عنوان گزینه های نهایی و مطلوب اعلام می کنند، ما روی گزینه خاصی بررسی نداشتیم بلکه مرحله تعیین شاخص ها و معیارها به سر می بریم.

منتخب شورای شهر چهارم، همچنین در مورد گزینه های مطرح شده برای شهرداری تهران گفت: محسن رضایی، مهرعلیزاده، محسن هاشمی، مهرداد بذرپاش، حسین طلا، علی نیکزاد، صادق محصولی، رستم قاسمی و اصغر نصیری از گزینه های مطرح برای شهرداری تهران هستند.

جلسه منتخبان اصولگرای شورای چهارم با مهر علیزاده

وی با اشاره به جلسه چهار نفر از منتخبان اصولگرای شورای شهر چهارم با مهرعلیزاده گفت: جلسه خوبی با مهرعلیزاده داشتیم و ایشان برنامه ها و چشم انداز خود را برای اداره شهر تهران مطرح کردند و جزء گزینه هایی هستند که ظرفیت خوبی برای شهردارشدن دارند.

سروری همچنین با اشاره به جلسه منتخبان اصلاح طلب شورای 31 نفره برای بررسی گزینه های مطرح برای شهرداری تهران گفت: ظاهرا در جلسه ای که اخیرا منتخبان اصلاح طلب شورای شهر چهارم داشتند محسن هاشمی 10 رای، مهرعلی زاده 8 رای و اصغر نصیری 5 رای داشته اند و محسن هاشمی بیشتر از 10 رای نتوانسته است کسب کند.

کارنامه قالیباف روی میز است

وی تصریح کرد: کارنامه آقای قالیباف و چمران روی میز است چراکه نقاط مثبت و منفی کارها و عملکردشان روشن و قابل بررسی است. بنابراین اولویت ما برای ریاست شورا آقای چمران و برای شهرداری قالیباف است چرا که دیگر گزینه ها تازه باید برنامه های خود را برای شهرداری ارائه دهند اما برنامه قالیباف مشخص است.

تهران یک روز هم نباید بدون شهردار باشد

وی همچنین با تکید بر لزوم سریع انتخاب و معرفی شهردار گفت: انتخاب سریع شهردار یک مطالبه اجتماعی است و با توجه به اقدام مثبتی رئیس جمهور در معرف سریع کابینه با وجود آنکه بعد از مراسم تحلیف 2 ماه فرصت برای معرفی کابینه داشتند بنابراین از شورای شهر چهارم هم انتظار می رود علی رغم فرصت سه ماهه خود برای انتخاب شهردار هرچه سریعتر به یک نقطه نظر مطلوب برسند تا در کوتاه ترین زمان هم رئیس شورای شهر، هیئت رئیسه و شهردار انتخاب شود.

منتخب شورای شهر چهارم، با اشاره به توصیه رهبر انقلاب برای انتخاب شهردار گفت: در شورای شهر سوم رهبر انقلاب توصیه داشتند تهران یک روز هم نباید بدون شهردار باشد بنابراین شورای 31 نفره باید از فرصت ها استفاده کند چراکه تعیین سرپرست برای شهرداری موجب خسارت به پروژه های شهرداری و رها شدن کارها می شود و خللی در روند خدمت رسانی به مردم ایجاد خواهد شد.