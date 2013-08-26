سعید فرهومند در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامه‌های عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران پرداخت و اظهار داشت: ساختمان تسهیلات تکمیلی در پردیس قم دانشگاه تهران با 2 هزار و 300 متر زیربنا جهت کلاس‌های درسی دانشجویان و سوییت‌هایی برای اسکان اساتید در حال احداث است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به دیگر کارهای عمرانی این دانشگاه عنوان داشت: به منظور تفکیک آب شرب از آب فضای سبز، چاهی به عمق 120 متر در حال حفر است و تا پایان دیماه جاری به بهره برداری می‌رسد.

مسئول دفتر فنی و عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران ابراز کرد: خوابگاه پسران شماره 2 این دانشگاه که سه هزار و 350 متر مربع زیربنا دارد نیز تا پایان مهرماه به بهره برداری می‌رسد.

فرهومند ادامه داد: این خوابگاه حدود 350 نفر ظرفیت دارد و در چهار طبقه در حال ساخت است.

وی افزود: خوابگاه دختران این دانشگاه که در مجاورت دانشگاه معصومیه قرار دارد با چهار هزار و 400 متر مربع زیربنا در حال احداث است و نیمسال دوم تحصیلی در سه طبقه به بهره برداری می‌رسد.

مسئول دفتر فنی و عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران بیان کرد: یک زمین چمن مصنوعی به متراژ 2 هزار متر مربع در این دانشگاه در حال احداث است و مهرماه به پایان می‌رسد.

وی عنوان کرد: ایجاد وسایل ورزشی بین 2 خوابگاه این دانشگاه و ساخت یادمان شهید گمنام این دانشگاه با استفاده از سازه فلزی از دیگر کارهایی است که در حال انجام است و تا شهریورماه به پایان می‌رسد.

احداث تالار شهید حکیم در این دانشگاه

وی با اشاره به تالار آیت الله حکیم بیان کرد: احداث این تالار به مناقصه گذاشته شده است و به زودی ساخت آن آغاز می‌شود.

مسئول دفتر فنی و عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران تصریح کرد: این تالار برای 600 نفر ظرفیت دارد و جهت برگزاری همایش‌ها آماده شده و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و دیگر امکانات ساخته خواهد شد.

وی یادآور شد: تعمیر آسفالت‌های داخل و اطراف دانشگاه و رنگ آمیزی از دیگر کارهای در حال انجام در این دانشگاه است.

مسئول دفتر فنی و عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران افزود: تعداد دانشکده‌های این دانشگاه از سه دانشکده به چهار دانشکده افزاش یافته است و نام آن نیز دانشکده مهندسی است.

وی عنوان کرد: یکی از برنامه‌های پیش رو تغییر نام این پردیس قم دانشگاه تهران است که دستور کار آن انجام شده است و در مراحل نهایی را قرار دارد.

مسئول دفتر فنی و عمرانی پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حال افزایش است به طوری که این هیئت از 70 نفر به 110 نفر افزایش می‌یابد.

