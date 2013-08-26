بررسی سیاستهای دارویی کشور در همایش داروسازان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی سبحانیان دبیر اجرایی همایش با اعلام این خبر گفت: همزمان با برپایی این همایش که مقارن با سالروز تولد محمد بن زکریای رازی و روز داروساز برگزار می شود، جشن روز داروسازی با حضور رییس سازمان نظام پزشکی، مدیران عالی رتبه وزارت بهداشت، داروسازان و مدیران شرکت های تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده دارو نیز برگزار و در آن از سه تن از پیشکسوتان داروسازی کشور تجلیل شده و به رتبه های اول دانش آموخته گان دانشکده های داروسازی کشور، هدایایی اعطا خواهد شد.

وی هدف از برپایی همایشهای انجمن علمی داروسازان را ضرورت به روز کردن اطلاعات آنان به دلیل گسترش و توسعه فن آوری در زمینه تولیدات دارو از یک سو و از سوی دیگر روش های نوین درمانی عنوان کرد و گفت : انجمن علمی داروسازان ایران هر سال محوری را به عنوان موضوع اصلی همایش خود انتخاب می کند که تازه های درمانی بیماری های قلبی، تنفسی و هورمونی و روش های نوین درمان این بیماری ها در راستای تقویت حرفه گرایی داروسازان به عنوان موضوعات محوری این همایش سه روزه انتخاب شده است .

دکتر سید حمید خوئی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران نیز در مورد علت انتخاب این سه موضوع به عنوان موضوعات محوری دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران گفت: از آنجا که بیماریهای قلبی عروقی و مرگ ناشی از آنها به عنوان اولین عامل مرگ و میر شناخته می شود و از طرف دیگر کاهش سن سکته های قلبی در کشور به دلیل عواملی همچون استرس ناشی از شهرنشینی، صنعتی شدن، آلودگی هوا و ... تازه های بیماریهای قلبی عروقی به عنوان محور اول همایش امسال انجمن علمی داروسازان ایران انتخاب شده است.

وی ادامه داد: به دلیل شیوع علامتهای تنفسی نظیر سرفه و آب ریزش بینی در برخی از ماههای سال و اینکه آسم همچنان به عنوان یکی از بیماری های اصلی تهدید کننده سلامت جوامع بشری و کاهش دهنده کیفیت زندگی بیماران شناخته می شود، تازه های درمانی بیماریهای تنفسی به عنوان محور دوم این همایش برگزیده شده است .

خوئی تصریح کرد: از آنجا که دیابت به عنوان یک اختلال هورمونی و متابولیک از جمله بیماری هایی است که با وجود توسعه چشمگیر خدمات بهداشتی درمانی و پیشرفتهای شگفت آور دانش پزشکی به دلیل تغییر سبک زندگی، مصرف غذاهای آماده (فست فودها) کم تحرکی، چاقی و... در جوامع بشری از جمله جامعه ما در حال گسترش است، تازه های درمان اختلالات هورمونی به عنوان سومین محور دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان انتخاب شده است .

سبحانیان نیز در ادامه گفت : در حاشیه این همایش بیش از 50 شرکت داروسازی که در زمینه های تولید و واردات دارو، مکمل های دارویی و محصولات بهداشتی آرایشی فعالیت دارند به عرضه جدیدترین محصولات خود خواهند پرداخت .

وی افزود : همچنین همزمان با برپایی این همایش و در مراسم بازآموزی، سخنرانیهایی در قالب پنلهای گفت و شنود برگزار شده که در آن داروسازان در مورد موضوعات شایع این رشته، پرسش های خود را با استادان داروسازی و پزشکی در میان خواهند گذاشت.

دبیر اجرایی دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران ابراز امیدواری کرد: طی روزهای برپایی همایش، سیاستهای موجود نظام دارویی و مسایل روز صنعت دارو از قبیل چالشهای نظام دارویی کشور مطرح و راهکارهای عملی از سوی مسئولان وزارت بهداشت با تعامل داروسازان ارایه شود.

وی گفت: این همایش که هر ساله مورد استقبال جامعه پزشکی به ویژه داروسازان قرار می گیرد، امسال دارای 18 امتیاز بازآموزی غیر مدون است.

دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران با مدیران دارویی کشور و بیش از 2500 داروساز از سراسر کشور 5 تا 7 شهریور ماه در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می شود .