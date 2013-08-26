بیش از هفت هزار متر کانال آبرسانی در شهر افوس احداث شد

محمد تقی فرهادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای تداوم بخشیدن به بخش کشاورزی علاوه بر اعتباراتی که امسال برای احداث کانال های آبرسانی به مزارع شهر افوس در نظرگرفته شده است، مبلغ 500 میلیون ریال اعتبار برای سال آینده پیش بینی می شود.

فرهادی افزود: در هشت سال گذشته بیش از پنج میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار برای کانال های کشاورزی افوس هزینه شده است که با این اعتبار هفت هزار و 700 متر کانال آبرسانی ایجادشده است.

وی ادامه داد: برای احداث کانال آبرسانی به باغات افوس نیز امسال 450 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته که کشاورزان باید با انتخاب پیمانکار و با نظارت جهاد کشاورزی این طرح را اجرا کنند.