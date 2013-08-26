مشکل آبرسانی به روستاهای قشلاق اول و دوم و داودآباد حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ریاحی با اعلام رضایت از این رخداد مهم اظهار داشت: با توجه به مشکلات سه روستای این شهرستان با خارج کردن 2 حلقه چاه و وصل آب این روستاها به آب شهری در نظر گرفتیم هرچه زودتر نسبت به بهره مندی اهالی از نعمت آب شرین اقدام کنیم.

وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته و صدور دستورات لازم اهالی روستاهای داوود آباد، قشلاق اول و دوم با اصلاح شبکه آبرسانی و نصب شیرهای فشارشکن میتوانند از این پس از آب شرب شیرین استفاده کنند.

این مسئول ادامه داد: برای عملیات نصب شیرفشار شکن در ابتدای ورودی این روستاها بعد از بازدید از تاسیسات، چاه ها و ذخیره های آب شرب شهر باقرآباد دستورات جهت انتقال آب شیرین صادر شد.

ریاحی ادامه داد: در نظر داریم دیگر شبکه های فرسوده شهرستان را نیز اصلاح یا بازسازی کنیم تا بتوانیم به صورت مساوات تمام شهروندان را از آب مورد نیاز بهره مند کنیم.

فرماندار قرچک در ادامه افزود: اجرای 3 کیلومتر شبکه آبرسانی به شهرک سپاه، اجرای 2 کیلومتر شبکه آبرسانی به مجتمع 400 واحدی فاز یک و 2 بسیجیان و نصب انشعبات مجتمع های 624 واحدی نگارستان در این مدت با پیگیری های فرمانداری و فعالیت شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران انجام شد.

ریاحی در پایان به حفر 2 حلقه چاه جدید در شهرستان قرچک اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک با هدف افزایش تولید و تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان 2 حلقه چاه در شهرستان قرچک حفاری می شود.

وی در پایان گفت: پس از اتمام مرحله حفاری 2 حلقه چاه و آزمایش پمپاژ، چاه مذکور تجهیز و به شبکه آبرسانی شهرستان قرچک متصل خواهد شد.