صبا شروع بسیار خوبی در لیگ برتر هندبال داشت

وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، کسب پیروزی در اولین بازی فصل جدید مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور را نتیجه بازی هوشمندانه بازیکنان صبای قم دانست و تصریح کرد: در واقع باید بگویم که تیم ما با انجام یک بازی حساب شده بر میزبان خود غلبه کرد.

وی ابراز داشت: ما در بازی هفته دوم در مقابل تیم نیروی زمینی تهران اولین بازی خود در لیگ برتر هندبال را برگزار می کردیم هم از نظر کار گروهی و هم از نظر بازی تاکتیکی نمایش قابل قبولی داشتیم و در مجموع باید بگویم که شایسته پیروزی بودیم و خوشبختانه دو امتیاز ارزشمند را در این دیدار به دست آوردیم.

سرپرست تیم هندبال صبای قم بیان کرد: ما در نیمه اول با اختلاف هفت گل از حریف خود پیش افتادیم و همین عامل سبب شد تا در نیمه دوم با آرامش بیشتری وارد میدان شده و با ارائه یک هماهنگ و هجومی، یکی از بهترین بازی‌های این فصل را انجام بدهیم.

وی تصریح کرد: هماهنگی خوب بازیکنان تیم هندبال صبا تیم نیروی زمینی را با سختی‌های فراوانی مواجه کرد و بازیکنان حریف نیز در مقابل ما دوام نیاوردند، هر چند در نیمه دوم چند سوت داور به آنها کمک کرد که فاصله را کم کنند اما تیم ما کاملا باهوش بود.

اخوان بیان داشت: بعد از سال ها در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور حضور پیدا کرده ایم و یقین بدانید که حرف‌های زیادی برای گفتن داریم زیرا تیم هندبال صبای قم امسال تیمی کاملا یک دست و هماهنگ است، ضمن اینکه بازیکنان ما تلاش می کنند در بازی‌های آتی نیز این روند موفقیت‌آمیز ادامه یابد.

وی در خصوص شرایط تیم صبا برای بازی هفته سوم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در قم، عنوان کرد: بلافاصله بعد از بازی هفته دوم با نیروی زمینی تمرینات تیم پیگیری شده تا این هفته بازی بهتری را در هفته سوم لیگ برتر انجام بدهیم و اولین برد خانگی را نیز کسب کنیم.

سرپرست تیم هندبال صبای قم ابراز کرد: ما پیروزی برابر تیم نیروی زمینی تهران را کاملا فراموش کرده ایم، 9 رقیب دیگر را هنوز پیش رو داریم و هرگز تصور ما این نیست که لیگ ساده و آسان است، ما تمام حریفان را آنالیز کرده و با تمام قدرت به مصاف آنها می رویم.

گفتنی است: تیم هندبال صبای قم در هفته دوم از مسابقات دور رفت لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور توانست تیم نیروی زمینی تهران را در خانه اش با حساب 32 بر 30 شکست بدهد و اولین پیروزی خود را در نخستین بازی کسب کند.

