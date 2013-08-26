به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه همه ساله چند نماینده به مسابقات ليگ‌هاي فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور به نمایندگی از استان قم اعزام مي‌شوند، يكي از اين تيم‌ها قهرمان بازي‌هاي لیگ برتر رده سني نوجوانان فوتبال باشگاه‌های قم محسوب مي‌شود.

مسابقات لیگ‌های فوتبال باشگاه‌های کشور در تمام رده‌هاي سني در قالب دسته برتر، دسته اول، دسته دوم و لیگ مناطق برگزار می‌شود و قم یکی از معدود استان‌هایی است که در تمام این رده‌ها دارای نماینده است و در حال حاضر دو تيم ليگ برتري، دو تيم دسته اولي و ... در ليگ‌هاي كشور دارد.

بر همین استارت برگزاری فصل جديد رقابت‌های فوتبال قهرمانی رده سني نوجوانان باشگاه‌های استان قم زده شد و در حالي كه هدف اين است كه اين مسابقات با توجه به فرصتي براي شناخت استعدادهاي نهفته فوتبال، نتایج بسیار خوبی را برای رشد و پیشرفت این رشته ورزشی به همراه داشته باشد، 11 تيم در اين ليگ حضور دارند.

مسابقات فوتبال قهرماني نوجوانان باشگاه‌های استان قم در قالب لیگ این رشته ورزشی در سال‌های اخیر در سطح خوبي برگزار شده و بازيكنان مستعدي به سطح اول فوتبال قم و حتي كشور نيز معرفي شده‌اند و انتظار مي‌رود ليگ امسال نيز از پويايي و جذابيت بالايي برخوردار باشد.

فصل جديد رقابت‌های لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه‌های استان قم با تقابل 11 تیم ثبت‌نام کرده در این رقابت‌ها آغاز شد تا در بازی‌هایی که به شکل دوره‌ای به انجام می‌رسد، تيم‌ها برای کسب جواز صعود به لیگ فوتسال باشگاه‌هاي كشور با يكديگر رقابت كنند.

بازی‌های این فصل 10 هفته به طول خواهد انجامید و تیم‌های مدعی صعود به لیگ فوتبال باشگاه‌های كشور دیدارهای خود را در زمين چمن مصنوعي مجموعه ورزشي تختي شهر مقدس قم برگزار خواهند کرد تا علاقمندان به فوتبال با آسودگي خاطر به تماشاي اين بازي‌ها بنشينند.

امسال در ليگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌هاي استان قم تيم‌هاي فوتبال نوجوانان عقاب، هنگ، كيان نوين، مبنا صنعت، هما‌ي‌نوين، انصار، خورشيد، آبادگران، افشيد، پرسپوليس و دژبان حضور دارند در حالي كه تيم دژبان در هفته نخست استراحت داشت.

نتايج هفته نخست از فصل جديد ليگ برتر فوتبال نوجوانان قم:

عقاب 2- 1 هنگ

كيان‌نوين 1- 14 مبنا صنعت

هماي‌نوين صفر- 3 انصار

خورشيد صفر- 10 آبادگران

افشيد 8- پرسپوليس صفر

