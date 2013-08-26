به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: هدف از استقلال بانک مرکزی مستقل بودن آن در تنظیم سیاست های پولی است یعنی تحت تاثیر سیاست های مالی و بودجه ای دولت نباشد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی افزود: درباره موضوع استقلال بانک مرکزی چندان شفاف سازی نشده است، مهم این است که سیاست های پولی به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: باید همه فعالیت های پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا حرکت به سمت رفتارهای پولی منضبط تقویت و اقتصاد ملی هم در تحقق اهداف کلان موفق باشد.

سیف گفت:‌ در آن صورت چشم انداز فعالیت ها و برنامه ریزی های بخش های اقتصادی، شفاف و مطمئن و روشن خواهد شد و می توانند جهت گیری های اقتصادی را تنظیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه کنترل نرخ تورم باید در اولویت باشد، گفت: اقتصاد کشور از عدم تعادل در رنج است که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی سیاست های پولی است و باید بانک مرکزی بتواند با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم،‌ انضباط پولی را حاکم کند.