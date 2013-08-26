  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

استقلال بانک مرکزی به روایت سیف؛

تمام فعالیت‌های پولی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد

رئیس کل جدید بانک مرکزی با بیان اینکه در مورد استقلال بانک مرکزی چندان شفاف سازی نشده است، گفت: سیاست‌های پولی باید به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرا شود، هدف از استقلال بانک مرکزی مستقل بودن آن در تنظیم سیاست‌های پولی است تا تحت تاثیر سیاست‌های مالی و بودجه ای دولت قرار نگیرد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی افزود: درباره موضوع استقلال بانک مرکزی چندان شفاف سازی نشده است، مهم این است که سیاست های پولی به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: باید همه فعالیت های پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا حرکت به سمت رفتارهای پولی منضبط تقویت و اقتصاد ملی هم در تحقق اهداف کلان موفق باشد.

سیف گفت:‌ در آن صورت چشم انداز فعالیت ها و برنامه ریزی های بخش های اقتصادی، شفاف و مطمئن و روشن خواهد شد و می توانند جهت گیری های اقتصادی را تنظیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه کنترل نرخ تورم باید در اولویت باشد، گفت: اقتصاد کشور از عدم تعادل در رنج است که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی سیاست های پولی است و باید بانک مرکزی بتواند با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم،‌ انضباط پولی را حاکم کند.

