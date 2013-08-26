سرتیپ دوم حسین کهیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کار با هدف تفکیک فعالیت پلیس 110 با بهره‌گیری از یگان ویژه و منفک از سایر بخشها انجام می شود.

وی با اشاره به انجام فرهنگ سازی توسط رسانه ها در این خصوص اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم تا تنها در موارد اضطراری و خاص اقدام به برقراری تماس با فوریت‌های پلیس 110 کنند.

کهیایی تصریح کرد: متاسفانه مردم برای هر موضوع کوچک اعم از درگیری‌های لفظی با یکدیگر و یا اختلاف‌نظر با یک فروشنده پلیس را وارد صحنه می‌کنند و این در حالی‌ست که ممکن است در این فاصله که پلیس در آن صحنه قرار دارد در جایی دیگر حادثه و یا موضوعی مهمتر رخ داده‌است که نیاز به حضور 100 درصدی پلیس باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور یادآور شد: این طرح در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و به منظور پاکسازی مناطق جرم خیز اجرایی می شود.

فرمانده منطقه انتظامی آبادان گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تمامی مناطق جرم خیز شناسایی و با هماهنگی که با دادگستری آبادان صورت گرفته در صورت نیاز و در جدول زمان بندی شده اقدام به گشت زنی و حتی ورود به منزل طبق مجوز دادگستری خواهیم کرد.

کهیایی از افزایش امنیت و آسودگی خاطر شهروندان و پاکسازی محیط شهری از مخلان آسایش، اراذل، اوباش و فروشندگان مواد مخدر و نمایش قدرت و اقتدار پلیس در مناطق جرم خیز به عنوان اهداف اصلی اجرای این طرح نام برد.

وی با اشاره به اینکه از تمامی توان موتوری، خودرویی و نیروها در اجرای این طرح بهره می‌گیریم از شهروندان آبادانی خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده مراتب را با پلیس در میان گذارند.

کهیایی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای شناسایی و پاکسازی مناطق جرم خیز و تمرکز بیشتر بر روی مناطق یاد شده اظهار داشت: شهروندان می توانند چنانچه در محله خود با خانواده یا مواردی از این دست مواجه شدند مراتب را سریعا به پلیس 110 اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه رویکرد پلیس افزایش همکاری، تعامل و مشارکت مردم با پلیس است تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه برخورد تند یا نا مناسب از سوی نیروهای پلیس در هنگام شرح مورد مشاهده شده می توانند مراتب را با شماره تماس 137 در میان گذارند تا موارد سریعا پیگیری و رسیدگی شود.



