نشست «امام جعفر صادق(ع) و نهاد آموزش» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جعفر صادق(ع)، شخصیتی محوری میان ائمه دوازدهگانه است که به عنوان تدوینگر تعالیم امامیه و بنیانگذار مذهب جعفری شناخته میشود. آن حضرت در حوزههای مختلف معارف دینی، مشتمل بر عقاید، اخلاق و فقه دارای آموزههایی سامانیافته و گسترده بود و به همین جهت، بخش عمدهای از مواضع شیعیان در مواجهه با مذاهب و وجوه تمایز آنان نسبت به فرق گوناگون، بر بنیاد آموزههای آن حضرت شکل گرفته است.
دوران امامت امام صادق(ع)، دوره گذار از عصر اموی به عباسی بود؛ از همینرو درگیری شدید بین بنیعباس و بنیامیه، آنان را چنان به خود مشغول کرده بود، که فرصتی برای امام صادق و یارانش به دست آمد تا آن حضرت با استفاده از این فرصت، به بازسازی و نوسازی فرهنگ ناب اسلامی بپردازد. مدینه به دانشگاهی تبدیل شد که علاقهمندان از بصره و کوفه و واسط و یمن و نقاط مختلف حجاز و سرزمینهای دورتر برای آموختن به آنجا میرفتند. زبان و قلم، گفتمان امام صادق (ع) در راه مبارزه بود و ایشان از هر فرصتی برای تربیت شاگردان و توسعه مذهب جعفری استفاده میکردند.
دکتر احمد پاکتچی از اساتید دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در نشستی با عنوان «امام جعفر صادق (ع) و نهاد آموزش» به بررسی گفتمان رایج عصر امام صادق(ع) و چگونگی توسعه نهاد آموزش در این دوران خواهند پرداخت.
این نشست یکشنبه دهم شهریورماه در محل پژوهشکده تاریخ اسلام واقع در خیابان ولی عصر(عج)، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، پلاک 9 برگزار می شود.
