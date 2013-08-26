پذیرش هنرجو در دو رشته جدید "گیاهان دارویی" و "طراحی طلا و جواهر" در هنرستان های قم

علی اصغر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال 2 رشته جدید گیاهان دارویی و طراحی طلا و جواهر به مجموعه رشته های هنرستان های قم اضافه شده است و 45 نفر نیز پذیرش می شوند.



وی بیان داشت: ظرفیت پذیرش در رشته گیاهان دارویی 15 نفر دختر و 15 نفر پسر می باشد و رشته طراحی طلا و جواهر تنها ویژه پسران بوده و 15 نفر نیز ظرفیت پذیرش دارد.



کارشناس فنی و حرفه ای آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: در استان قم 66 هنرستان وجود دارد که از آن تعداد 31 هنرستان ویژه فنی و حرفه ای و 35 هنرستان ویژه کاردانش است.



وی ادامه داد: چهار هنرستان در پردیسان، 3 هنرستان در خلجستان، 3 هنرستان در جعفرآباد و 2 هنرستان در کهک و یک هنرستان در قنوات قرار داشته و بقیه در داخل شهر می باشند.



نعمتی تصریح کرد: رشته انیمیشن نیز در سال گذشته به مجموعه رشته های هنرستان قم اضافه شد و امسال نیز در آن پذیرش صورت می گیرد.

