ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بزرگترین کملطفی در حق دانشآموزان محبوسکردن و به آرشیو بردن هنر و توانمندی آنها است.
وی بیان داشت: باید در کنار هر کتاب درسی، نمایشنامههای این کتاب نیز کار شود تا معلم برای تفهیم و تدریس بهتر کتاب از نمایشنامهها استفاده کند.
مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نمایش دانشآموزی چون ریشه در دل پاک، صمیمیت و صداقت دارد تاثیرگزار است، عنوان کرد: امسال نمایشنامههای دانشآموزان در سالنهای حرفهای ارشاد در تهران اجرا میشود.
محمدی همچنین خواستار اولویت اول داشتن سرودهای کتابهای درسی در اجراها شد و خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که دانشآموزان به سرودهایی که در بردارنده داراییها، هنرها و ارزشهای محلی خود هست توجه بهتری کنند و ما از این سرودها تقدیر ویژهای داریم.
وی ادامه داد: ما سال آینده بهترین شیوهنامه اجرایی جشنواره هنری را بر اساس نقدها و نظرات وارده، تدوین میکنیم.
مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: نباید موانع، مانع حرکت دانشآموزان بشوند و برای رشد، تعالی و آموختن باید با تواضع دست خود را برای استفاده از دانش استادان دراز کرد.
محمدی عنوان کرد: باید نمایش دانشآموزی فضای شهرها را عطرآگین کند، زیرا عمر نمایش دانشآموزی 100 ساله بوده و ریشهدار است.
وی تاکید کرد: سال آینده باید فیلمها، نمایشنامههای عروسکی و صحنهای نیز ناظر بر دروس فرا گرفته در کلاس باشد.
