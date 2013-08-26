اسفندیار قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه شش پروژه عمرانی در هفته دولت در این شهرستان افتتاح می شود، اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

قربانی با بیان اینکه این پروژه ها در بخش‌های عمرانی، فرهنگی و بهداشتی است، بیان داشت: این پروژه ها عبارتند از افتتاح تصفیه خانه آب شرب روستا های مارکده و قوچان، بهسازی آسفالت روستای سوادجان، انتقال آب طرح 100 هکتاری بوستان روستای ایلبگی، افتتاح قند کله از شکر تصفیه شده (رشته غذایی) شهرک صنعتی شماره یک سامان، کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به روستای محمد آباد طباطبایی، زیر سازی آسفالت جاده دسترسی بیمارستان درمان بستر و دانشگاه پیام نور واحد مرکزشهر سامان است.

قربانی با اشاره بر اینکه در این شهرستان دو پروژه دیگر وجود دارد که به دلیل تکمیل نبودن در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید، بیان داشت: بیشتر پروژه‌های عمرانی در بخش زاینده رود افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.