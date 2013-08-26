نظارت بر هزينه بودجه در دانشگاه آزاد اسلامي يك اصل ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ساليانه مديران دفاتر طرح، برنامه و بودجه مناطق 21 و 11 دانشگاه آزاد صبح امروز و با حضور مدير دفتر طرح و برنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، مهمترين برنامه هاي اين حوزه از سوي كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تغييرات نرم افزارهاي متناسب با اين بخش نيز به مديران و كارشناسان حاضر آموزش داده شد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در ابتداي اين نشست اظهار داشت: بودجه ريزي و همچنين داشتن چشم انداز مناسب براي هزينه بودجه ها از جمله مهمترين ضرورت ها براي دستگاه هاي دولتي به شمار مي رود.

عادل فاطمي بيان كرد: بودجه ريزي و داشتن طرح و برنامه مشخص در حوزه مراكز آموزش عالي و دانشگاه ها به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است و به همين دليل انتظار مي رود كه در اين بخش شاهد فعاليت ها و اقدامات بهتري از سوي كارشناسان دفاتر طرح و برنامه واحدهاي دانشگاه آزاد باشيم.

وي با اشاره به محدوديت منابع مالي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: با توجه به وجود محدوديت هاي مالي انتظار مي رود كه ميزان نظارت ها بر روند هزينه بودجه هاي واحدها و مراكز مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي در مناطق 21 و 11 افزايش يابد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج يادآور شد: به روز شدن بودجه ريزي ها و تشديد نظارت بر روند هزينه كردن اعتبارات از جمله مسائل مهمي است كه در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفته و انتظار داريم كه كارشناسان مربوطه نيز در اين بخش اقدامات لازم را اجرايي كنند.

وي عنوان كرد: يكي از كليدهاي موفقيت در حوزه طرح و برنامه تشكيل كميته هاي تخصصي است كه اين كميته ها مي توانند ميزان و درجه رسيدن به موفقيت را در بخش هاي مختلف افزايش دهند.

در ادامه اين نشست، مدير كل دفتر طرح، برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: راه اندازي شوراهاي طرح و برنامه براي هماهنگ سازي فعاليت ها و برنامه ها در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور قرار گرفته است.

حسين بديعي با بيان اينكه در سالهاي گذشته فعاليت هاي خوبي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به عنوان زيرمجموعه منطقه يازده صورت مي گرفت، عنوان كرد: انتظار مي رود كه اين فعاليت ها و اقدامات نيز با تلاش و پشتكار بيشتري دنبال و پيگيري شود.

وي ارزيابي و نظارت بر روند بودجه در واحدها و مراكز مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: ارزيابي و نظارت هاي دقيق بايد در تمامي حوزه ها صورت گيرد و مديران دفاتر طرح و برنامه ها در تمامي بخش ها روند هزينه كرد اعتبارات را رصد كنند.

مدير كل دفتر طرح، برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي داشتن ارتباط بين مناطق را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: براي مديريت بهتر بين واحدها و مناطق سامانه اي طراحي شده است و انتظار مي رود كه از اين امكان به شكل بهتري استفاده شود.

وي از پايش برنامه استراتژيك خبر داد و عنوان كرد: پايش برنامه استراتژيك در دستور كار قرار گرفته و اين كار به صورت عملي از شهريور ماه سال جاري در تمامي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرايي مي شود.

در ادامه اين نشست شماري از مديران و كارشناسان دفاتر طرح، برنامه و بودجه منتطق 21 و 11 دانشگاه آزاد اسلامي به بيان سوالات خود پرداخته و در پايان نيز آموزش هاي لازم به آنها براي استفاده از نرم افزارهاي مربوطه ارائه شد.