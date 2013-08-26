حقوق طبیعی جوابگوی نیازهای بشر نبوده است/ ابتنای اخلاق مارکسیستی بر چیست

پروفسور مارک تبیت استاد فلسفه در دانشگاههای ردینگ و نتردام در خصوص اینکه آیا می توان گفت یک نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر از نظریه دیگر است به خبرنگار مهر گفت: از یک منظر می توان گفت که برخی جوامع در مقایسه با جوامع دیگر با اصول اخلاقی یک مکتب اخلاقی خاص بیشتر عجین هستند.
وی افزود: این اصول اخلاقی ممکن است از مکاتب اخلاقی چون فایدهگرایی اخلاقی یا سایر اشکال نتیجهگرایی اخلاقی اخذ شده باشند.
این فیلسوف حقوق معاصر یادآور شد: همچنین این اصول میتوانند از اصول مکاتب فضیلتگرایی اخلاقی یا وظیفهگرایی اخلاقی گرفته شده باشند.
مؤلف "مقدمهای بر معرفتشناسی" تأکید کرد: همچنین ادیان و مذاهب، نظریههای سکولار درباره حقوق طبیعی میتوانند آبشخور این اصول باشند.
"تبیت" در ادامه یادآور شد: برای نمونه مباحثات و مناظرات بسیاری در مورد نسبت اخلاق کانتی و اخلاق مسیحی وجود دارد. همچنین مناظرات جدی میان استدلالهای نتیجهگرایان سنتی با اصول اخلاقی جهانشمول وجود داشته و دارد.
مؤلف "فلسفه حقوق" افزود: همچنین مباحثات جدی در مورد این موضوع وجود دارد که نظامهای حقوق طبیعی نتوانستهاند ارزشهای زمان را بازتاب دهند و در واقع در همان "طبیعت" و "طبیعت بشر" محصور ماندهاند.
وی تأکید کرد: جوامع کمونیستی در قرن بیستم درصدد گسترش نظریههای اخلاق مارکسیستی بودند. این نظریهها به نظریههای مساواتگرایی در خصوص عدالت اجتماعی پیوند خورده اند.
مؤلف "فلسفه وایتهد" در پایان تصریح کرد: اما این نظریهها نیز در نظریه و عمل مبتنی بر نتیجهگرایی هستند. چرا که این نظریهها مبتنی بر سرکوب و عدم آزادی هستند.
مارک تبیت استاد فلسفه در دانشگاههای ردینگ و نتردام است. حوزههای تخصصی او فلسفه حقوق، فلسفه دوران مدرن، معرفتشناسی و فلسفه علم است. او همچنین متخصص در فلسفه وایتهد است.
از جمله آثار وی میتوان به "فلسفه حقوق"، "فلسفه وایتهد" و "مقدمهای بر معرفتشناسی" اشاره کرد.
