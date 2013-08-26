احمد رستمیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مراحل قانونی و اجرایی این چتر حمایتی طی دو سال اخیر به پایان رسیده و در آستانه برگزاری مراسم افتتاحیه است.
وی بیان داشت: صنعت گردشگری درآمدزاترین صنعت خدماتی جهان است و میتواند سه برابر صنعت نفت، ارز وارد هر کشوری کند و بیش از هر صنعتی میتواند موجب اشتغال مولد و پایدار باشد.
رئیس انجمن حمایت توسعه صنعت گردشگری نیشابور ادامه داد: نیشابور یکی از قطبهای بینالمللی گردشگری جهان به شمار میرود و این شهرستان در سال 1384 از سوی دولت، بهعنوان منطقه نمونه بینالمللی گردشگری شناخته و مقرر شد زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری نیشابور و تبدیل به قطب بینالمللی گردشگری فراهم شود.
رستمیانی اظهار داشت: همچنین در کنوانسيون سال 2003 سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسکو)، نیشابور بهعنوان نخستین شهر ایران که دارای غنای تاریخی و گنجینههای فرهنگی فاخر است، انتخاب و به عضویت شبکه جهاني همکاري بين شهري شهرهای با غنای تاریخی انتخاب شد.
وی ادامه داد: ولی با وجود این ظرفیت بینالمللی و عظیم، این شهرستان از رکود اقتصادی و مشکل بیکاری جوانهای خود رنج میبرد.
رئیس انجمن حمایت توسعه صنعت گردشگری نیشابورعنوان کرد: در آموزشهای پیشآهنگی مجریان طرح اتوبوس و تاکسی گردشگری اعم از رانندگان و راهنمایان با گردشگری مدل پیشآهنگی شامل آشنایی با میراث فرهنگی معنوی و جاذبههای محلی، کمکهای اولیه، نحوه نصب چادر و ... آشنا و ملبس به لباس پیشآهنگی میشوند.
رستمیانی بیان کرد: رانندگان اتوبوسها، تاکسیهای گردشگری و راهنمایان با لباس فرم پیشآهنگی در مبادي و ایستگاههای مشخص مستقر میشوند و وظيفه حمل و نقل گردشگران و معرفی جاذبههای زیارتی و گردشگری را به آنان بر عهده میگیرند.
وی یادآور شد: اولویت نخست این طرح به زائران امام رضا(ع) تعلق میگیرد زیرا با هماهنگیهایی که با معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی شده قرار است گشتهای یک روزه به نیشابور که از سوی هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی مشهد انجام میگیرد با هماهنگی دفتر خدمات اتوبوس و تاکسی گردشگری باشد.
نظر شما