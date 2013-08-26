  1. اقتصاد
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 38 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 33 هزار تومان، نیم سکه 527 هزار تومان، ربع سکه 330 هزار تومان و گرمی 217 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 105 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1395 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 130 تومان، هر یورو را 4 هزار و 180 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه دوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1038000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1033000
نیم سکه 527000
ربع سکه 330000
1 گرمی 217000
هرگرم‌طلای18عیار 105600
نوع ارز  
دلار آمریکا 3130
یورو 4180
پوند انگلیس 4830
درهم امارات 855

 

