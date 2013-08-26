جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 38 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 33 هزار تومان، نیم سکه 527 هزار تومان، ربع سکه 330 هزار تومان و گرمی 217 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 105 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1395 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 130 تومان، هر یورو را 4 هزار و 180 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
|نوع سکه
|دوشنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1038000
|سکهتمامطرحقدیم
|1033000
|نیم سکه
|527000
|ربع سکه
|330000
|1 گرمی
|217000
|هرگرمطلای18عیار
|105600
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3130
|یورو
|4180
|پوند انگلیس
|4830
|درهم امارات
|855
نظر شما